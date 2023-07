Auf diese Rürup-Anbieter setzen Versicherungsmakler

21.7.2023 – Die Allianz ist der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Basisrenten-Policen geht. Dahinter folgen die Alte Leipziger, Canada Life und der Volkswohl Bund. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2023.

Im vergangenen Jahr konnten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer sowohl den eingelösten Neuzugang als auch den Bestand an Basisrenten-Verträgen kräftig ausbauen.

Während der Neuzugang (plus fast ein Sechstel auf 117.200 eingelöste Versicherungsscheine) zum zweiten Mal in Folge sechsstellig war, wuchs der Bestand mit annähernd vier Prozent (auf 2,6 Milliarden Euro) so stark wie schon lange nicht mehr (VersicherungsJournal 21.7.2023).

Rürup-Rente kein Verkaufsschlager bei unabhängigen Vermittlern

Im Maklermarkt zählt diese staatlich geförderte private Rente nicht zu den Verkaufsschlagern. Dies zeigen die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends. Diese wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt.

Basis ist eine Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage II/2023 wird mit 426 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2023.

Dabei landete die Basisrente nur an 37. Position (von 41 aufgeführten Produktgruppen). Lediglich rund jeder sechste Interviewte berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft (8.6.2023).

Einige Auflagen zuvor hatte es sogar nur zur roten Laterne gereicht (10.12.2021). Dabei ordnete mit über 50 Prozent ein vergleichsweise sehr hoher Anteil das Geschäft als „(sehr) schlecht“ ein.

Allianz ist der eindeutige Vermittlerfavorit in Sachen Rürup

Gefragt wird im Rahmen der Untersuchung auch nach den favorisierten Anbietern in den einzelnen Produktlinien. Diese konnten die unabhängigen Vermittler über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Rürup-Vorsorge, in der insgesamt 212 Stimmen abgegeben wurden, ist die Allianz Lebensversicherungs-AG der eindeutige Spitzenreiter. Die Gesellschaft konnte annähernd ein Fünftel der Favoritennennungen auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. mit einem Anteil von etwa einem Achtel. Das Unternehmen aus Oberursel hatte vor gut einem Jahr noch den Spitzenplatz belegt (30.9.2022).

Canada Life an dritter Stelle

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland gegen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) durch. Für diese drei Akteure votierten zwischen elf und neun Prozent der Befragten.

Auf den Plätzen sechs bis zehn folgen mit 4,7 bis 3,3 Prozent der Stimmen die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die WWK Lebensversicherung a.G. und die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland.

Auf- und Absteiger

Während es auf den beiden vordersten Rängen zum vierten Mal hintereinander keine Veränderungen gab, schob sich die Canada Life vom fünften über den vierten auf den dritten Rang nach oben. Deutlich aufwärts ging es zuletzt auch für die Baloise (von 18 über 17 auf zehn), die WWK (von zehn auf neun) und die Swiss Life (von acht auf sechs).

Nach unten zeigt die Kurve beim Volkswohl Bund (von drei auf vier) und bei der Nürnberger (von sechs auf sieben). LV 1871 und Stuttgarter verteidigten ihre Positionen aus dem Vorquartal. Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 205-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.