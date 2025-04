Auf diese Rechtsschutzversicherer setzen Versicherungsmakler

25.4.2025 – Die Auxilia und die Arag sind die Favoriten von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Rechtsschutzpolicen für Privatkunden geht. Dies zeigen die Asscompact Trends I/2025.

Im Maklervertrieb gehört die Rechtsschutzversicherung für Privatpersonen zu den absatzstärksten Versicherungszweigen. Rechtsschutzpolicen landeten in den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends mehrfach an sechster Stelle in der Auflistung der Absatzfavoriten.

Dabei berichteten bis zu über 60 Prozent der Vermittler von einem „(sehr) guten“ Geschäft in Rechtsschutz (VersicherungsJournal 3.12.2024).

Hintergründe zur Methodik

Die Studie wird von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt und im Quartalsrhythmus veröffentlicht. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage I/2025 wird mit 377 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2025. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

WERBUNG

Auxilia vor Arag und Concordia

Ihre Lieblinge können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der Rechtsschutzversicherung für Privatkunden kamen zuletzt drei Gesellschaften auf Anteile an den insgesamt 379 Favoritennennungen im zweistelligen Prozentbereich.

Den Spitzenplatz sicherte sich die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Sie konnte fast ein Drittel der Stimmen auf sich vereinen. Den Silberrang belegte die Arag SE, für die fast jeder vierte Befragte votierte. An dritter Stelle liegt die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. mit einem Anteil von einem knappen Achtel an den Favoritennennungen.

Auf Position vier findet sich mit einem Anteil von einem Zwölftel die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG wieder. Dahinter folgen gleichauf die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit jeweils knapp sechs Prozent.

Auf- und Absteiger unter den Rechtsschutzversicherern

Auf den ersten beiden Plätzen sind schon seit mehreren Jahren so gut wie keine Veränderungen zu beobachten – mit einer Ausnahme. So konnte die Arag in der Auflage I/2023 mit ihrem besten Zustimmungswert von 24,9 Prozent den mit der Auxilia geteilten Spitzenplatz erklimmen.

Danach erreichten die Düsseldorfer dann wieder den zweiten Rang. Insgesamt gelang ihnen dies 16 Mal in den zurückliegenden 17 Studienauflagen. Der Rückstand auf den Serien-Spitzenreiter Auxilia betrug zuletzt weniger als sechs Prozentpunkte. In der Spitze waren es dagegen 15 Prozentpunkte (Anfang 2019).

Die Deurag kam im Betrachtungszeitraum zwölfmal auf den Bronzerang, einmal davon gemeinsam mit der Concordia. Letztere schaffte es fünf weitere Male in den zurückliegenden 17 Studienauflagen auf Position drei.

Der 181-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.