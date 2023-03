Auf diese Kraftfahrtversicherer setzen Versicherungsmakler

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

2.3.2018 – Der Neuzugang in Leben war 2017 so kläglich wie schon lange nicht mehr. Auch bei unabhängigen Vermittlern liefen Vorsorgeprodukte eher schlecht als recht, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. Der Vertriebsstimmung hat dies allerdings keinen Abbruch getan – ganz im Gegenteil. (Bild: Wichert) Der Neuzugang in Leben war 2017 so kläglich wie schon lange nicht mehr. Auch bei unabhängigen Vermittlern liefen Vorsorgeprodukte eher schlecht als recht, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. Der Vertriebsstimmung hat dies allerdings keinen Abbruch getan – ganz im Gegenteil. (Bild: Wichert) mehr ...

18.2.2015 – In zwei Studien wurden die Favoriten in der Kfz-Versicherung im unabhängigen Vertrieb ermittelt sowie die Wechseltätigkeit zur Hauptfälligkeit untersucht und welche Gesellschaften hier die meisten Neuabschlüsse zu verzeichnen hatten – mit durchaus überraschenden Ergebnissen. (Bild: Wichert) In zwei Studien wurden die Favoriten in der Kfz-Versicherung im unabhängigen Vertrieb ermittelt sowie die Wechseltätigkeit zur Hauptfälligkeit untersucht und welche Gesellschaften hier die meisten Neuabschlüsse zu verzeichnen hatten – mit durchaus überraschenden Ergebnissen. (Bild: Wichert) mehr ...

16.9.2022 – An wen unabhängige Vermittler in dieser Sparte bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. An der Spitze zieht ein Akteur schon seit langer Zeit einsam seine Runden. Auf den Rängen dahinter herrscht hingegen ein enges Rennen – mit diversen Positionswechseln. (Bild: Wichert) An wen unabhängige Vermittler in dieser Sparte bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. An der Spitze zieht ein Akteur schon seit langer Zeit einsam seine Runden. Auf den Rängen dahinter herrscht hingegen ein enges Rennen – mit diversen Positionswechseln. (Bild: Wichert) mehr ...

6.9.2022 – Auf welchen Angeboten unabhängige Versicherungsvermittler eher sitzen blieben und bei welchen der Absatz regelrecht brummte, zeigt eine aktuelle Studie. Demnach gibt es ein neues Schlusslicht und einige lukrative Sparten fielen im Rang teils kräftig zurück. (Bild: Wichert) Auf welchen Angeboten unabhängige Versicherungsvermittler eher sitzen blieben und bei welchen der Absatz regelrecht brummte, zeigt eine aktuelle Studie. Demnach gibt es ein neues Schlusslicht und einige lukrative Sparten fielen im Rang teils kräftig zurück. (Bild: Wichert) mehr ...

20.10.2021 – An wen Makler und Mehrfachvertreter in dieser Sparte bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. An der Spitze zieht ein Akteur schon seit geraumer Zeit einsam seine Runden. Auf den Rängen dahinter herrscht hingegen ein enges Rennen – mit diversen Positionswechseln. (Bild: Wichert) An wen Makler und Mehrfachvertreter in dieser Sparte bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. An der Spitze zieht ein Akteur schon seit geraumer Zeit einsam seine Runden. Auf den Rängen dahinter herrscht hingegen ein enges Rennen – mit diversen Positionswechseln. (Bild: Wichert) mehr ...

23.3.2021 – An wen unabhängige Vermittler in dieser Sparte bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Während an der Spitze ein Akteur einsam seine Runden zieht, herrscht auf den Rängen dahinter ein enges Rennen – mit diversen Positionswechseln. (Bild: Wichert) An wen unabhängige Vermittler in dieser Sparte bevorzugt Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Während an der Spitze ein Akteur einsam seine Runden zieht, herrscht auf den Rängen dahinter ein enges Rennen – mit diversen Positionswechseln. (Bild: Wichert) mehr ...

29.7.2020 – An wen unabhängige Vermittler am häufigsten Policen dieser Sparte vermitteln, zeigt eine neue Untersuchung. In der Rangliste haben sich Allianz, Basler, Gothaer, Interrisk, Konzept & Marketing, R+V, Rhion und VHV zum Teil deutlich verbessert oder verschlechtert. (Bild: Wichert) An wen unabhängige Vermittler am häufigsten Policen dieser Sparte vermitteln, zeigt eine neue Untersuchung. In der Rangliste haben sich Allianz, Basler, Gothaer, Interrisk, Konzept & Marketing, R+V, Rhion und VHV zum Teil deutlich verbessert oder verschlechtert. (Bild: Wichert) mehr ...