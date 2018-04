Auf diese Geldanlagen setzen die Deutschen in der Nullzinsphase

10.4.2018 – Die Bundesbürger favorisieren nach einer Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen bei der Geldanlage erstmals das Girokonto. Das Sparbuch landete nur noch auf dem zweiten Rang. Renten- und Kapitallebens-Versicherungen, die Riester-Rente wie auch Bausparverträge kommen aktuell auf die niedrigsten Beliebtheitswerte seit neun Jahren.

„Nullzinsen für sicheres Sparen – für die Deutschen ist das im Jahr 2018 offensichtlich der beste Grund, sich bei langfristigen Sparformen zurückzuhalten. Man geht ‚kurz‘ und wartet vor einer Neuanlage angesichts einer vielfach beschriebenen leichten Zinswende ‚am langen Ende‘ die weitere Entwicklung erst einmal ab.“ Anders sei nicht zu erklären, dass das Girokonto auf Platz eins der beliebtesten Geldanlagen vorgerückt sei.

Mit diesen Worten kommentiert der Verband der Privaten Bausparkassen e.V. die Ergebnisse seiner alljährlich im Frühjahr vom Marktforschungsinstitut Kantar TNS Infratest (früher TNS Infratest) durchgeführten Umfrage zu den beliebtesten Geldanlagen. Befragt werden jeweils über 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahre.

Lebens- und Rentenversicherungen nur auf Rang drei

Knapp hinter dem Girokonto folgt der Umfrage des Bausparkassenverbands zufolge das Sparbuch. Jeweils etwas mehr als vier von zehn Befragten gaben an, diese Geldanlage zu nutzen. Schon mit deutlichem Abstand dahinter liegen auf dem geteilten dritten Rang Bausparvertrag sowie Renten- und Kapitallebens-Versicherungen. Diese wurde nicht einmal von jedem dritten Befragten genannt.

Dahinter folgen kurzfristige Geldanlagen wie Tages- und Festgeldkonten oder Termingelder sowie Immobilien, die jeweils von knapp jedem vierten Befragten als Geldanlage genutzt werden. Investmentfonds und die Riester-Rente kommen auf Anteile von knapp über beziehungsweise unter einem Fünftel. Aktien nannte nur etwa jeder achte Befragte.

Keine Veränderung bei kurzfristigen Anlagen

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 12.4.2017) legte das Girokonto leicht in der Gunst der Bundesbürger zu. Das Sparbuch dagegen verlor nach einem massiven Rückgang im Vorvorjahr (VersicherungsJournal 30.3.2016) aktuell nur noch leicht an Bedeutung.

Deutlich abwärts ging es für den Bausparvertrag (minus fünf Prozentpunkte). Während Renten- und Kapitallebens-Versicherungen um drei Prozentpunkte und die Riester-Rente um einen Prozentpunkt an Beliebtheit einbüßten, sind bei den kurzfristigen Geldanlagen keine Veränderungen zu beobachten. Eine leichte Verbesserung gab es für Investmentfonds.

Verschiebungen im Langfristvergleich

Im Langfristvergleich zeigen sich deutliche Veränderungen in der Nutzung der verschiedenen Geldanlagen. So hat das Sparbuch in nur fünf Jahren (VersicherungsJournal 16.4.2013) um über ein Viertel an Beliebtheit eingebüßt. Das Girokonto verbesserte sich zum zweiten Mal in Folge – einen höheren Wert als aktuell gab es lediglich vor drei Jahren (VersicherungsJournal 8.4.2015).

Bausparverträge sowie Renten- und Kapitallebens-Versicherungen erzielten in der aktuellen Umfrage ihr schlechtestes Ergebnis seit 2010. Seitdem ist der Beliebtheitswert um jeweils rund ein Viertel zurückgegangen. Nach unten zeigt die Kurve auch für Immobilien, kurzfristige Geldanlagen sowie für die Riester-Rente. Investmentfonds lagen in der Beliebtheitsskala im Betrachtungszeitraum ohne große Schwankungen zwischen 19 und 22 Prozent, Aktien zwischen 13 und 16 Prozent.