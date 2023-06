Auf diese Flottenversicherer setzen Versicherungsmakler

30.6.2023 – Die Favoriten der Makler und Mehrfachvertreter im Kfz-Flottengeschäft sind die VHV und die Kravag. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2023. Im Kampf um den Bronzerang setzte sich die Allianz gegen die R+V durch.

Die Flottenversicherung spielt im unabhängigen Vermittlermarkt eine nicht zu vernachlässigende Rolle. In den Absatzhitparaden der letzten Auflagen der Asscompact-Trends landete diese Produktgruppe jeweils im gesicherten Mittelfeld der gut drei Dutzend untersuchten Produktkategorien.

Ihr Top-Ergebnis erzielte die Kfz-Flottenversicherung im Frühjahr 2019 mit dem achten Rang. Mehr als die Hälfte der unabhängigen Vermittler berichtete seinerzeit von einem „(sehr) guten“ Geschäft im zu beurteilenden Schlussquartal 2018. Auf der anderen Seite lief es nur bei rund jedem fünften Befragten „(sehr) schlecht“ (VersicherungsJournal 21.3.2019).

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Für die aktuelle Auflage II/2023 waren es 426. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2023

Die Favoriten der Vermittler

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler auch zu ihren persönlichen Favoriten in über 40 Produktlinien befragt. Diese konnten die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Kfz-Flottenversicherung liegt aktuell die VHV Allgemeine Versicherung AG hauchdünn vor den Kravag Versicherungen. Beide Akteure konnten jeweils fast jede fünfte der 241 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.

Den Bronzerang sicherte sich zum fünften Mal in den letzten sechs Auflagen die Allianz Versicherungs-AG. Rund jeder achte Umfrageteilnehmer votierte für das Unternehmen. Knapp dahinter folgt mit einem Neuntel der Favoritennennungen zum wiederholten Male die R+V Allgemeine Versicherung AG.

An fünfter Stelle liegt die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG mit einem Anteil von etwa einem Dreizehntel. Die Positionen sechs bis neun belegen mit 4,1 bis 2,5 Prozent die Axa Versicherung AG, die Württembergische Versicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und die Provinzial Versicherung AG.

Auf- und Absteiger

Die VHV liegt zum dritten Mal in Folge an der Spitze. Die Kravag, die zwei Quartale zuvor noch gemeinsam mit den Hannoveranern in Front gelegen hatte (19.12.2022), verteidigte aktuellen ihren Silberrang.

Deutlich nach oben zeigte ansonsten nur noch die Kurve der Württembergischen. Sie verbesserte sich vom elften über den siebten auf den nun sechsten Rang. Die Itzehoer und die Axa pendelten jeweils zwischen dem fünften und sechsten Platz.

Die SV kletterte zuletzt wieder um eine Position aufwärts, nachdem es zuvor um zwei Stellen nach unten gegangen war. Die Provinzial verteidigte zum dritten Mal in Folge den neunten Rang.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 205-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.