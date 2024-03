Auf diese Berufsunfähigkeitsversicherer setzen die Vema-Makler

13.3.2024 – Die Alte Leipziger ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft weiterhin der große Favorit der Partnerbetriebe im Neugeschäft mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Dahinter folgen LV 1871 und Allianz. Die Qualitätswertung, in der die Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung standen, gewann die LV 1871. Dahinter folgen Swiss Life und Alte Leipziger.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Biometrie unter den Vermittlern ihrer inzwischen rund 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 13.12.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung 1.049 Nennungen ein.

Am häufigsten wird an die Alte Leipziger vermittelt

Klarer Neugeschäftsfavorit in der BU-Versicherung ist und bleibt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Wie in den beiden vorangegangenen Untersuchungen (9.3.2022, 1.7.2020) konnte der Anbieter deutlich mehr als jede fünfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Von vier auf zwei nach oben ging es für die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), für die aktuell mehr als jeder neunte Interviewte votierte. Erneut den Bronzerang sicherte sich die Allianz Lebensversicherungs-AG. Nur hauchdünn dahinter liegt die Nürnberger Lebensversicherung AG, die sich von sechs auf vier verbesserte. Beide Akteure kamen auf Anteile von einem Zwölftel.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (von zwei auf fünf), die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (von fünf auf sechs), die HDI Lebensversicherung AG und die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland mit Anteilen von jeweils um die sieben Prozent.

Die beiden letztgenannten Akteure verteidigten ihre Platzierungen aus der Vorgängeruntersuchung genauso wie die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland an neunter und die Continentale Lebensversicherung AG an zehnter Stelle.

Qualitätswertung: Alte Leipziger an dritter Position

In einem weiteren Schritt sollten die Versicherungsvermittler verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Dazu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Der Neugeschäfts-Spitzenreiter Alte Leipziger konnte sich in der Qualitätsrangliste von der sechsten auf die dritte Position verbessern (Mittelwert: 1,65). Deutlich steigern konnte sich der Akteur bei den zuvor nur durchschnittlich beurteilten Kriterien Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit.

In letztgenanntem Aspekt reichte es aktuell für Position vier, in den beiden anderen Kriterien sogar jeweils zu Platz drei. Bei der Produktqualität stand weiterhin der zweitbeste Notenwert zu Buche. Die Rückstände zum führenden Anbieter liegen bis auf die Erreichbarkeit jeweils unter 0,1 Notenpunkten.

Qualitätsrangliste: LV 1871 vor Swiss Life

Die Pole Position hinsichtlich der Qualität sicherte sich die im Neugeschäft an zweiter Stelle liegende LV 1871 (1,60). Sie kam in Sachen Produktqualität, Policierung und Verhalten im Leistungsfall jeweils am besten weg. Bei der Erreichbarkeit findet sie sich an vierter Stelle wieder, mit fast 0,2 Notenpunkten Rückstand.

Den Silberrang (Neugeschäft: Platz fünf) belegt die Swiss Life (1,64). Zu jeweils zweiten Rängen bei Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit kamen zwei vierte Plätze in den beiden anderen Kriterien hinzu.

Auf Position vier in der Qualitätswertung liegt die Continentale (1,70), die damit sechs Ränge besser abschnitt als beim Neugeschäft. Punkten konnte das Unternehmen mit der mit Abstand besten Erreichbarkeit. Verbesserungspotenzial sehen die befragten Vermittler andererseits bei der nur durchschnittlichen Leistungsbearbeitung (Platz acht).

