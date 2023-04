Auf diese bAV-Anbieter setzen Versicherungsmakler

28.4.2023 – Wenn es um das bAV-Geschäft geht, ist und bleibt die Allianz laut den Asscompact Trends I/2023 der uneingeschränkte Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern. Dahinter folgen schon seit vielen Quartalen die Alte Leipziger und die Canada Life. Die Oberurseler sicherten sich zum zwölften Mal in den letzten 17 Untersuchungen den Silberrang.

In der aktuellen Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler (VersicherungsJournal 8.3.2023) gehört die betriebliche Altersversorgung (bAV) nicht zu den Top-Produkten.

Die Sparte verblieb trotz einer leichten Verbesserung von der 20. auf die 19. Position im Mittelfeld der abgefragten Produktgruppen. Dabei berichtete weit mehr als jeder dritte Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft, aber andererseits auch ein knappes Drittel von einem „(sehr) schlechten“.

Onlinebefragung von Maklern und Mehrfachvertretern

Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage I/2023 der Asscompact Trends. Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 482 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2023. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in rund 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Allianz ist und bleibt bAV-Favorit aus Maklersicht

Für die Favoritenwahl konnten die Interviewten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben. In der bAV, in der insgesamt 367 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter.

Mit respektablem Vorsprung liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Weit mehr als jeder vierte Umfrageteilnehmer nannte das Unternehmen als Favoriten. Der Anbieter führt die Favoritenrangliste schon seit vielen Quartalen unangefochten an.

Der Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger betrug zuletzt knapp 19 Punkte. In der Spitze lag die Allianz über 20 Prozentpunkte in Front. Im schlechtesten Fall waren es in den letzten 17 Studienauflagen unter zwölf Prozent (14.12.2021).

Alte Leipziger und Canada Life kämpfen um den Silberrang

Dahinter liefern sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland schon seit geraumer Zeit ein enges Rennen um den Silberrang.

Aktuell verteidigte die Alte Leipziger mit einem Zehntel der Stimmen die zweite Position, nachdem sie zwei Quartale zuvor die Canada Life hatte vorbeiziehen lassen müssen. Ansonsten hatte – neben einem geteilten zweiten Platz vor fünf Quartalen – im Beobachtungszeitraum zehn Mal die Alte Leipziger die Nase vorn und vier Mal die Canada Life.

Die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln landete mit dem zweitniedrigsten Zustimmungswert der zurückliegenden 17 Dreimonatsperioden an dritter Stelle. Schlechter schnitt das Unternehmen nur Anfang 2019 ab. Auch die Oberurseler bleiben mit dem drittniedrigsten Anteil aktuell deutlich hinter dem Höchstwert von über 14 Prozent zurück.

Stuttgarter vor Volkswohl Bund

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (8,2 Prozent Anteil) bestätigte ihren Aufwärtstrend und kletterte vom siebten über den fünften auf den vierten Rang nach oben. Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (7,2 Prozent) holte sich den fünften Platz zurück, nachdem sie im Vorquartal kurzzeitig auf Position sechs zurückgefallen war.

Dahinter folgen mit jeweils 5,7 Prozent gleichauf an sechster Stelle die Nürnberger Lebensversicherung AG und Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland. Erstere verbesserte sich um zwei Ränge, während Letztere sich um zwei Plätze verschlechterte.

Die Positionen acht und neun belegen mit knapp über beziehungsweise unter vier Prozent die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die WWK Lebensversicherung a.G. Für die LV 1871 zeigte die Kurve leicht nach unten, für die WWK leicht nach oben.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

