Auf diese Anbieter fahren Makler bei der Absicherung von Oldtimern ab

29.4.2025 – Der Assekuradeur OCC ist der Topanbieter aus Sicht von unabhängigen Vermittlern, wenn es um die Vermittlung von Policen zur Absicherung von Oldtimern geht. Dahinter folgen die Württembergische und die Helvetia. Dies ist ein Ergebnis der „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2025“ der BBG.

Auf welche Produktgeber unabhängige Vermittler bei der Absicherung von Oldtimern setzen, hat die BBG Betriebsberatungs GmbH im Rahmen der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2025“ untersucht. Diese basiert auf einer Onlineumfrage unter Maklern und Mehrfachvertretern. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 370 Personen angegeben.

Die Studie enthält detaillierte Analysen zu den Geschäftsanteilen im Privatkunden- (2.4.2025) und Flottensegment (9.4.2025), zum Stellenwert des Geschäftsfelds (2.4.2025) sowie zur Vermittlerzufriedenheit und zur Weiterempfehlungsbereitschaft (17.4.2025).

Absicherung von Oldtimern: OCC ist Topanbieter aus Vermittlersicht

Aufgeführt werden auch Ranglisten der Topanbieter für Sonderrisiken im Kraftfahrtsegment. Hierzu gehörten neben Oldtimern auch Motorräder (14.4.2025) und Wohnmobile (22.4.2025).

Beim Sonderrisiko „Oldtimer“ ist und bleibt die OCC Assekuradeur GmbH der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler. Der Anbieter konnte wie schon im Vorjahr (14.5.2024) mehr als die Hälfte der Nennungen als Tobanbieter auf sich vereinen. Insgesamt gaben 141 unabhängige Vermittler ihre Stimme ab, Mehrfachnennungen waren möglich.

Württembergische vor Helvetia

Den Silberrang sicherte sich mit einem Anteil von einem knappen Fünftel die Württembergische Versicherung AG. An dritter Stelle liegt die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, für die gut jeder achte Befragte stimmte.

Die Position vier belegt die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von einem knappen Neuntel. Dahinter folgen gemeinsam auf Platz fünf die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. und die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, vor der Herzenssache. Der Assekuradeur! GmbH. Für die drei letztgenannten Anbieter votierten zwischen einem Elftel und einem Zwölftel der Interviewten.

Die 276-seitige „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2025“ enthält zudem Analysen zur Vermittlerzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Daten zum Oldtimer-Markt

Nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) waren Anfang 2025 in Deutschland 888.355 Kraftfahrzeuge (Kfz) und Kfz-Anhänger mit und ohne Historienkennzeichen (H-Kennzeichen) zugelassen. Diese werden im deutschen Sprachgebrauch meist als Oldtimer bezeichnet, erläutert das KBA.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 4,9 Prozent, wobei es in allen Fahrzeugklassen Zuwächse gab. Am größten fielen diese bei den Kraftomnibussen (plus 6,5 Prozent) sowie bei den Personenkraftwagen, Kfz-Anhängern und Zugmaschinen (jeweils plus rund fünf Prozent) aus.

Den Angaben zufolge besitzen Personenkraftwagen mit 89 Prozent den größten Anteil an den Oldtimern (etwa 790.500 Stück). Dahinter folgen die etwa 41.850 Lastkraftwagen (4,7 Prozent Anteil) vor den rund 26.750 Zugmaschinen (3,0 Prozent Anteil).