Auf Beifang zu verzichten, zahlt sich für Spezialmakler aus

10.12.2020 – Spezialisieren heißt für den Versicherungsvermittler nein sagen zu allem, was dem Ziel nicht dient. Dieses lautet: Zur fachlichen Autorität für seine Kunden werden, die mit ihren Herausforderungen zu ihrem Vermittler kommen, weil sie einen Expertenrat einholen wollen. Wie sich sein Weg zum Spezialmakler gestaltet hat, berichtet Michael Jeinsen im Interview.

VersicherungsJournal: Herr Jeinsen, Sie sind seit gut 20 Jahren als spezialisierter Berater für den Heilwesenbereich unterwegs. Mit Ihrem vor elf Jahren gegründeten Maklerbetrieb konzentrieren Sie sich insbesondere auf die Zielgruppe Apotheker. Was hat Sie dazu gebracht, diesen Weg zu gehen?

Michael Jeinsen (Bild: privat)

Michael Jeinsen: Mir war klar: Als Seiteneinsteiger, der erst sehr spät (mit knapp 50 Jahren) und eigentlich nur zufällig in der Maklerschaft gelandet ist, wäre es töricht gewesen, eine breite Aufstellung zu wählen. Zwar war ich 1996 bereits zur damaligen Axa Equity & Law gekommen, aber nur als Pressesprecher. Später, bei der Axa Leben, kam dann die Leitung der Verkaufsförderung dazu. Aber Versicherungen oder gar Kaufmann habe ich nie gelernt.

Nachdem meine Gesellschaft dann an den ehemaligen Gerling-Konzern verkauft und in Köln integriert wurde, habe ich mich als „Verkaufsförderer“ für Makler und Assekuradeure mit einer eigenen Agentur selbstständig gemacht; zunächst in enger Kooperation mit dem Marketingcoach Alexander Christiani, der um die Jahrhundertwende durch die Versicherungswelt tourte.

Das zu erwähnen ist wichtig, da die konsequente Umsetzung seiner Marketingthesen zum Nährboden für all das wurde, was danach kam.

VersicherungsJournal: Wann und wie kam es dann zum konkreten Wechsel in den Vertriebsstatus?

Jeinsen: Da muss ich etwas länger ausholen. Vor meiner Vermittlertätigkeit hatte ich einen attraktiven Auftrag: Ich sollte der deutschen Maklerschaft das Apotheken-Spezial-Deckungskonzept Pharmassec (VersicherungsJournal 10.4.2001, 9.11.2000) so nahebringen, dass Makler deutschlandweit das Assekuradeur-Produkt aus dem Hause Bachthaler vermitteln.

Ganz schwäbisch verhandelte der Versicherungsmakler Gerhard Bachthaler (7.1.2004) einen erfolgsbezogenen Deal: Ab 400 aktive Vermittler sollte ich meine Honorarvorstellungen bekommen, darunter nur 50 Prozent. Blöderweise habe ich nicht auf plus 50 Prozent bei doppelter Zielerfüllung gedrungen, denn nach einem halben Jahr waren über 800 Vertriebspartner gelistet. Das Interesse jedenfalls war so groß, dass ich erkannte: Apotheker sind eine heiße Zielgruppe!

Pharmassec hat sich dann zwei Jahre lang super entwickelt, doch dann brachen die Zugänge abrupt ab. Die Gründe dafür haben wir nicht erkannt. Erst als ich auf Wunsch von Gerhard Bachthaler die aktivsten Vermittler interviewt hatte, warum nichts mehr kam, war das Ergebnis überraschend. Alle hatten ihren Apotheker-Bestand umgedeckt, waren aber bei der Kaltakquise grandios gescheitert.

In der Konsequenz kam es zur ersten Makler-Spezialisierung auf Apotheken: die Pharmassec-Akademie, die Vermittler mit Apothekern in den Dialog brachte. Zunächst durch den Apotheken-Sanierer und Berater Helmut Haller. Er brachte den Teilnehmern – und damit auch uns – die Besonderheiten und Ticks dieser ebenso besonderen wie attraktiven Zielgruppe nahe.

So wurde ich mit der Zeit zum Apotheken-Experten. Und es kam fast folgerichtig zum nächsten Schritt: Da Apotheker Haller umzugsbedingt nicht mehr zur Verfügung stand, sollte ich Life-Akquise-Tests in Apotheken durchzuführen. Das Ergebnis war frappierend: In nur drei Monaten hatte ich – über eine Kollegin eingedeckt – schon über 30 Apotheken geschrieben.

Das war Motivation genug, selber Makler zu werden, weshalb ich mit freundlicher Hilfe der Württembergischen die IHK-Prüfung ablegte. Mittlerweile sind daraus knapp 300 Apotheken geworden, etwa jede fünfte im Großraum Berlin/Brandenburg. Für alles andere jenseits des großen roten Apotheken-A kooperiere ich mit Kollegen, die sich für meine Kunden um betriebliche und private Altersvorsorge, Krankenversicherung und Biometrie- oder private Sach-Themen kümmern.

VersicherungsJournal: Mittlerweile sind einige neue Aufgaben hinzugekommen. Sie arbeiten in Projekten zu Vernetzung von Beratern für Heilwesenberufe. Darüber hinaus sind Sie als IHK-Dozent tätig. Wie ist es zu diesen Aktivitäten gekommen?

Jeinsen: Zunächst haben sich die aktivsten spezialisierten Vermittler locker zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Erstansprache-Strategie und eigene Akquise-Unterlagen zu erstellen. Denn die Apothekerschaft ist so homogen, dass es glatter Unsinn wäre, wenn jeder Kollege die identischen Nachrichten auf eigene Kosten in die Welt tröten würde. Wir haben also eine erste kleine Webseite, einen gemeinsamen Flyer und eigene Argumentarien zu wichtigen Apothekenthemen erstellt.

Durch die Webseite kamen bald erste Servicedienstleiter, die mit uns kooperieren wollten. So beispielsweise Handwerker wie Safe-Lieferanten, Automatik-Tür-Reparateure oder Glasereien. Aber – wichtiger noch – auf diesem Wege sind auch für die Schadenprävention und die Schadensanierung entscheidende Partner auf uns aufmerksam geworden.

Auch die IHK interessierte sich für das Thema „Makler-Weiterbildung für Heilberufe“. Federführend hierfür war ein Kontakt der Perspectivum-Weiterbildungsplattform zur IHK Siegburg-Bonn. Dort läuft die Qualifikation zum zertifizierten Berater Heilberufe, fachlich begleitet durch Dozenten der Medical Network Stiftung, schon im fünften Jahr.

Spezialisieren heißt Entscheiden und nein sagen zu allem, was dem Ziel nicht dient. Gerade auch Beifangumsätze aus Sparten, die man nicht so gut beherrscht.

VersicherungsJournal: Man könnte meinen, dass alle diese Projekte nicht mehr viel mit der eigentlichen Vermittlertätigkeit zu tun haben beziehungsweise einen großen Anteil der verfügbaren Zeit schlucken. Sie verstehen sie aber als sinnvolle Ergänzung und Antrieb für das Geschäft. Wie wirkt sich das Engagement konkret auf Ihr eigentliches Geschäft aus?

Jeinsen: Mein „Makler-Geschäft“ lief dank meines Kooperationspartners Bernd Teschner – einem leitenden Pharmareferenten in Rente – einfach weiter. Ihm musste nämlich niemand erklären, wie man sich in Apotheken verhält und worüber man mit Apothekern redet – und insbesondere: worüber besser nicht! Auch ein Innendienst war überflüssig, da keine eigenen Verwaltungsprogramme und Intranet-Plattformen zu pflegen sind. Die Schadenbilder sind immer gleich, weshalb ich meine Handwerkspartner wunderbar auslasten kann.

Die Einfachheit von Pharmassec macht zudem Verwaltung und Schadenbearbeitung zum Kinderspiel, da reicht Handy-Erreichbarkeit völlig aus und Haftungsrisiken oszillieren um null. Bedingung: Es ist ausschließlich die zielgruppengerechteste Lösung ohne Ausschlüsse einzudecken. Will heißen: Spezialisieren heißt Entscheiden und nein sagen zu allem, was dem Ziel nicht dient. Gerade auch Beifangumsätze aus Sparten, die man nicht so gut beherrscht.

Das bundesweite Netzwerkprojekt hingegen ließ sich irgendwann nicht mehr „nebenbei“ managen. Zwei unserer Partner warteten dann mit der Idee einer eigenen Stiftung – der heutigen Medical Network Stiftung – auf. In ihr sammeln sich alle Vermittler, Berater und Dienstleister, um Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und Sanitätsfachhäusern gemeinsam ihre Services und Produkte nahe zu bringen.

Heute gehören über 50 Apotheken-Fachberater von Planungs- und Finanzierungs- über Großhandelsexperten bis hin zu spezialisierten Abgabe- und Steuerberatern zu unserem Servicenetzwerk.

VersicherungsJournal: Ihr Vertriebswissen rund um die Zielgruppe Apotheker haben Sie vor einiger Zeit als Autor in einem Buch für Vermittler zusammengeführt. Das scheint Interesse nach mehr geweckt zu haben. Aktuell ist ein Sachbuch mit Versicherungswissen, das sich direkt an Apotheker wendet, erschienen. Was versprechen Sie sich von Ihren Publikationen?

Jeinsen: Initialzündung war ein DKM-Gespräch mit Claus-Peter Meyer über meinen Weg zum „Zielgruppenbesitz“. Daraus entstand das erste „Apotheker-Buch“ im VersicherungsJournal-Verlag. Nach der Veröffentlichung kamen interessierte Makler, Versicherer und Spezialdienstleister auf uns zu und ergänzten unser Netzwerk erheblich.

Mit diesem neuen Wissen haben wir dann die alte kleine Webseite der Kollegen abgelöst durch eine große Zielgruppenplattform in Internet namens DenPhaMed für unsere Zielgruppen Dentisten, Pharmakologen und Mediziner. Dort finden sie ausschließlich, was diese Berufe interessieren könnte, aber nichts, was für wen auch immer sonst wäre. Das Ziel der Seite ist klar: Neue Zielgruppenkunden gewinnen. Das läuft bisher so lala… wir müssten noch viel mehr investieren, um bei den großen Plattformen mitspielen zu können.

Aber was tatsächlich passierte, dürfte an Ende noch wertvoller sein. In diesem Jahr kam der Deutsche Apotheker Verlag (DAV) wegen der Plattform auf uns zu und fragte an, ob wir unser Versicherungswissen für Apotheken als Ratgeber in Buchform zusammenfassen könnten.

VersicherungsJournal: Ein Buch zu planen und zu schreiben bedeutet eine Menge Arbeit. Wie groß war der Aufwand? Und wie haben Sie es geschafft, dies neben Ihren sonstigen Verpflichtungen umzusetzen?

Jeinsen: Reines Glück im Corona-Unglück: In den hochrisikobehafteten Apotheken wollten sie dieses Jahr eh niemanden ohne Rezept sehen, schon gar nicht jemanden wie mich, der eigentlich täglich Apotheken-Hopping betreibt. Also alles auf „Fernwartung“ und ansonsten nur noch telefonieren, koordinieren, redigieren und schreiben, schreiben, schreiben. Konkret habe ich mir meinen Wecker für fünf Monate auf 5.00 Uhr gestellt und dann bis etwa 11.00 Uhr geschrieben. Nach einer Mittagspause kam dann der Alltag zu seinem Recht. Das ging – dank Corona – ungeahnt einfach; meist war sogar früher Feierabend als im Normalbetrieb!

Zurück zum Anruf der DAV-Projektleiterin: Natürlich haben wir sofort zugesagt und ein vielköpfiges Projektteam aus Sach-, Leben-, bAV-, Berufsunfähigkeits-, Krankenversicherungs-, Cyber-, Finanz- und Steuer- sowie Apotheken-Absicherungs-, -Betriebs- und Sanierungsexperten zusammengestellt. Jeder hat seinen Fachinput geliefert, den vier Autoren dann in Form gebracht haben. Die Vorsorgethemen hat Thomas Schmidt von Conto Business Service bearbeitet, Haftpflicht und Endredaktion hat der Journalist Heiko Beckert übernommen. Sach war meine Sache und die vielen Quellen zu Absicherung, Betrieb und Sanierung haben der Apothekenberater Ralf Kellner und ich zusammengefasst.

Gesamt-Projektdauer: Mai bis November. Das Buch „Versicherungen für Apotheken“ ist heute erschienen und wird uns allen sicherlich via Autoritätszuschreibung gezielt Interessentenanfragen aus der Teilzielgruppe der Apothekeninhaber bringen.

VersicherungsJournal: Wie setzen Sie Ihre Bücher im Berufsalltag ein?

Jeinsen: Genauso, wie es jeder Vermittler auch tun würde. Die Stiftung hat alle großen Apotheker-Organisationen, den Großhandel und wichtige sonstige Dienstleister im Apothekenmarkt mit einem persönlichen Anschreiben und Rezensionsexemplar angeschrieben. Wir bieten einen „nach-Corona“-Kennenlerntermin an und bitten um ein kurzes Feedback für unsere Webseite. Auf Wunsch stellen wir den Apothekerorganisationen auch redaktionelle Beiträge zu gewünschten Teilthemen sowie unsere Experten als Vortragende, für Erfa-Gruppen-Abende oder Call-ins zum Thema zur Verfügung.

VersicherungsJournal: Und ab wann hat sich der Einsatz für Sie gelohnt? Welchen Maßstab legen Sie hier an und wie beziffern Sie den Erfolg?

Jeinsen: Wenn jeder unserer mitwirkenden Kollegen so viel neue Heilberufler-Kontakte bekommen hat, dass jede und jeder in seiner Region, seiner Teilzielgruppe oder seinem Spezialthema als Experte wahrgenommen wird und deshalb auch Kundenzulauf aus der Zielgruppe realisieren kann.

Investieren Sie etwas Zeit […] um sich klar zu machen, welche Juwelen in Ihrem Bestand schlummern. […] Fragen Sie sich, wie groß Sie den Radius Ihres „Claims“ abstecken sollten, damit es genügend Zielgruppenpotenzial gibt.

VersicherungsJournal: Mit den hier angesprochenen Aktionen haben Sie sich Alleinstellung in Ihrem spezialisierten Markt erarbeitet. Nicht jeder Vermittler, der seine Marktchancen verbessern will, ist überzeugt davon, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Was entgegnen Sie Skeptikern?

Jeinsen: Drei Bitten hätte ich an jeden Kollegen – um das handgreiflich-disziplinierende Wort „Ratschlag“ zu vermeiden. Erstens, investieren Sie etwas Zeit – meinetwegen über die Feiertage oder nutzen Sie den Lockdown –, um sich klar zu machen, welche Juwelen in Ihrem Bestand schlummern. Oder – wenn noch keine da ist – welche Ertrag bringenden Themen konkret Sie besonders authentisch anbieten könnten.

Zweitens: Fragen Sie sich, wie groß Sie den Radius Ihres „Claims“ abstecken sollten, damit es genügend Zielgruppenpotenzial gibt. Streben Sie eine möglichst enge, aber auskömmliche Zielgruppe an und einen möglichst kleinen Radius, der „beackerbar“ bleibt.

Und schließlich drittens: Stellen Sie Ihren Außenauftritt sukzessive aber konsequent auf genau diese Themen um, die Sie dann auf jedweder medialen Plattform, die sich Ihnen bietet, immer und immer wieder verbreiten. So wie Aldi, ADAC und Ikea. Nur einige Maßstäbe kleiner. Dann werden Sie erleben, dass genau die richtigen Kunden auf der Suche nach einer fachlichen Autorität für ihre Problemchen und Herausforderungen zu Ihnen kommen, weil sie Ihren Expertenrat einholen wollen.

Lesetipp Das für die Beratung notwendige Wissen über den Apothekenalltag, aber auch Informationen über die üblichen Skurrilitäten des Berufsstandes stellt Mic hael Jeinsen in seinem „Apothekerbuch“ vor. Hier werden zudem ausführlich alle relevanten und versicherbaren apothekenspezifischen Risiken erklärt. Für einen ersten Überblick bietet sich ebenfalls das Webportal Denphamed.de an, das die damit verbundenen versicherungstechnischen Herausforderungen näher beschreibt und die apothekengerechten Lösungen erklärt. Näheres findet sich unter diesem Link. Behandelt wird beispielsweise die für Apotheken wichtige Themen Einbruchschutz, Liquiditätssicherung, Außenversicherung und Hygieneschaden.

Die Fragen stellte