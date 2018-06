Apps: Nicht nur Service, sondern Kundenbindungsmaßnahme

8.6.2018 – Im Vergleich zu anderen Branchen werden Apps für Versicherungsbelange weniger genutzt. Hauptsächlich werden sie noch bei der Schadenmeldung eingesetzt. Eine Umfrage unter Versicherungskunden hat ergeben, dass durchaus die Bereitschaft vorhanden ist, sich der Apps und ihrer Serviceangebote zu bedienen. Besonders betrifft dies einkommensstärkere Gruppen, haben die Marktforscher der Ears and Eyes GmbH herausgefunden. Juliane Berek, Bernhard Keller sowie Christian Vorwerck (Keylane GmbH) stellen die Ergebnisse in einem Gastbeitrag vor.

Banking-Apps sind weit verbreitet, neun von zehn Onlinern nutzen mindestens eine App. Am meisten wird die App gebraucht, um den Kontostand einzusehen, Kontobewegungen oder Buchungen zu kontrollieren. Vorgänge, die man überall und zu jeder Tageszeit unter Beobachtung halten möchte, wenn unkompliziert die Möglichkeit dazu besteht.

Gilt das auch für Apps der Versicherungswirtschaft? Oder liegt es in der Natur der Sache, dass man für seine Versicherungs-Angelegenheiten keine App braucht?

Mit dem Einkommen steigt die Nutzung von Apps

Bislang ist die Nutzung von Apps der Versicherungswirtschaft und von so manchem Fintech- oder Insurtech-Unternehmen noch relativ gering. Bislang, denn in einer Umfrage, die die Ears and Eyes GmbH im August 2017 durchgeführt hat (VersicherungsJournal 12.3.2018), haben schon sieben Prozent der Befragten angegeben, eine solche App aufgespielt zu haben.

Männer nutzen sie öfter als Frauen (zehn zu vier Prozent), aber ältere Menschen über 60 Jahre nicht wesentlich weniger (sechs Prozent) als die jüngeren (in der Altersgruppe 31 bis 60 Jahre: acht Prozent).

Mit zunehmendem Einkommen steigt die Nutzung von Apps. Personen mit geringerem Einkommen (weniger als 2.500 Euro Haushaltsnettoeinkommen, HNE) nutzen solche Apps weniger (drei Prozent) als Personen mit höheren Einkommen (2.500 Euro bis 4.000 Euro HNE; zwölf Prozent). Personen mit einem HNE von über 4.000 Euro benutzen Apps noch häufiger (15 Prozent).

Die meisten Apps befinden sich dort, wo sie den größten Nutzen versprechen: auf einem Smartphone oder einem Tablet beziehungsweise Laptop. Nur jeder achte Kunde nutzt die App auf seinem Desktop-PC.

Nutzungshit: Schaden melden

Genutzte Funktionen von Apps. Zum Vergrößern Bild

klicken (Bild: Ears and Eyes)

Die Funktionen einer solchen App sind vielfältig. So kann man seinen Versicherungsbestand überblicken, Schäden direkt von unterwegs melden – mitsamt den beweisführenden Bildern und den ausgefüllten Formularen –, man kann von unterwegs Versicherungen abschließen, so zum Beispiel bei einem spontanen Skiausflug. Vorgänge von unterwegs, für die man nicht extra zu seinem Schreibtisch oder den Versicherungsordnern zurückkehren möchte oder kann.

Das Angebot scheint den Bedarf zu treffen: Schadensmeldungen von überall her melden zu können, ist die primär genutzte oder zu nutzende Funktion einer Versicherungs-App (44 Prozent). Vier von zehn Kunden wollen ihre Verträge auf einem Gerät verwalten.

Mit zunehmender Verbreitung der Apps werden auch die anderen Funktionen an Stellenwert gewinnen, die heute aufgrund geringer Fallzahlen kaum in einer Befragung abzubilden sind. Zum Beispiel Tarife vergleichen und die günstigsten angeboten bekommen, Rechnungen einreichen oder schnell Verträge mit kurzen Laufzeiten abschließen – wie zum Beispiel die Skiversicherung fürs Wochenende.

Das Interesse ist hoch

Kunden ohne Insur-App wurden im vergangenen Sommer für die Studie gefragt, ob sie sich für Funktionen von Insur-Apps interessieren würden – was nicht so abwegig ist, schließlich beträgt die ähnlich gelagerte Nutzung von Banking-Apps 86 Prozent.

Am meisten Interesse fanden Apps, die an Vertrags- und Kündigungsfristen erinnern – wenn es also ums Geld geht. Das steht für ein Viertel der Befragten auch hinter den Apps, die zu einem bestehenden Vertrag den günstigsten Wettbewerber suchen oder einen Vergleichsrechner offerieren.

Interesse an App-Funktionen bei Nicht- Nutzern. Zum

Vergrößern Bild klicken (Bild: Ears and Eyes)

Die digitale Verwaltung aller Versicherungsprodukte oder die Schadenregulierung interessierten nur knapp ein Fünftel, Apps zur Bündelung der Nachfrage nur jeden achten Befragten. Insur-Apps stoßen bei den Älteren (ab 45 Jahren) und den Beziehern niedriger Einkommen eher auf Desinteresse, bei den Jüngeren (unter 45 Jahren) aber auf erhöhte Aufmerksamkeit.

Spezielle Bedingungen zu erfüllen

Da die Menschen in hohem Maße kostenorientiert zu sein scheinen, wurden sie direkt gefragt, ob sie eine solche Versicherungs-App nutzen würden, wenn sie damit mehr Komfort in der Verwaltung der Verträge oder eine Beitragsersparnis erreichen könnten. Ein Fünftel bejahte die Frage uneingeschränkt, zwei Fünftel wollten eine App nur aufspielen, wenn spezielle Bedingungen erfüllt wären.

Mit Abstand weit oben auf der Bedingungsliste waren nicht eingesparte Beiträge oder günstigere Kosten zu finden, sondern der Punkt Datensicherheit. Die Konditionen wurden nachrangig angeführt.

Wie attraktiv sind Insur-Apps denn zukünftig? Gefragt wurden die Kunden, die in den letzten zwei Jahren einen Vertrag online abgeschlossen hatten. Von diesen würde die Hälfte einen solchen Vertrag auch über eine Insur-App abschließen. Es sind eher die jüngeren Versicherungskunden bis 45 Jahre, die den Abschluss über eine App vornehmen würden. Die älteren sind zurückhaltender.

Fazit

Apps der Versicherungswirtschaft und solche aus den Reihen der Fintech-Unternehmen sind bislang wenig verbreitet. Aber dort, wo sich die Kunden einen konkreten Vorteil versprechen, werden sie wohl früher oder später auch aufgespielt und genutzt.

Je mehr dabei die Bedenken gegenüber Datensicherheit und Datenschutz genommen werden, desto schneller werden die Apps wohl genutzt. Online-affine Kunden, diejenigen also, die schon digital mit dem Versicherer oder einem Makler kommunizieren, finden leichter den Weg. Und je mehr Banking-Apps auch versicherungs-orientierte Funktionen aufnehmen, desto schneller wird der Prozess stattfinden. Apps sind also auch eine Kundenbindungsmaßnahme.

Juliane Berek, Bernhard Keller, Christian Vorwerck

Juliane Berek und Bernhard Keller sind als Senior Research Consultants beim Marktforschungs-Unternehmen Ears and Eyes GmbH tätig und arbeiten dort im Bereich Finanzdienstleistung. Christian Vorwerck ist Consultant und Marketingleiter der Keylane GmbH, eines Softwareunternehmens, das auf Versicherer spezialisiert ist.