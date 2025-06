Anforderungen an Verbraucherkreditvermittler werden massiv verschärft

25.6.2025

Wer Verbraucherkredite vermitteln will oder dazu berät, benötigt ab dem Herbst 2026 einen Sachkundenachweis und muss sich verpflichtend weiterbilden. Hierfür wird eine neue Erlaubnispflicht nach Gewerbeordnung eingeführt: § 34k GewO.

Vermittler, die allgemeine Verbraucherdarlehen vermitteln – also Raten- oder Verbraucherkredite – werden ab dem 20. November 2026 eine Erlaubnis nach dem neuen § 34k Gewerbeordnung (GewO) brauchen. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz vor, wie aktuell der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. informiert.

Gesetz ist Antwort auf EU-Verbraucherkreditrichtlinie

Mit dem Gesetz soll die EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 umgesetzt werden, so berichtet der Verband weiter. Sie soll den Verbraucherschutz bei Ratenkrediten, Online-Kreditangeboten oder „Buy now, pay later“-Modellen stärken und zugleich für einheitliche Regeln im EU-Binnenmarkt sorgen.

Dazu verfolgt die Richtlinie einen sogenannten Vollharmonisierungsansatz: Die Mitgliedstaaten dürfen im Grundsatz weder strengere noch lockerere Vorschriften erlassen, als die Richtlinie vorgibt. So soll verhindert werden, dass Verbraucher in einzelnen Ländern besser oder schlechter gestellt sind als in anderen.

Strengere Anforderungen an Vermittler

Ein Teil der neuen Vorgaben zielt hierbei darauf, strengere Anforderungen an die Vermittler von Ratenkrediten zu formulieren. Wer diese Darlehen vermittelt, benötigt bisher eine Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 GewO. Diese musste bei der zuständigen Gewerbebehörde beantragt werden – also in der Regel beim örtlichen Gewerbeamt oder Ordnungsamt.

Für die Erlaubnis müssen persönliche Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse und gegebenenfalls eine Berufshaftpflichtversicherung nachgewiesen werden. Eine Sachkundeprüfung oder eine Weiterbildungspflicht besteht für die Vermittler bisher nicht. Doch das wird sich zukünftig ändern. Laut AfW sind folgende Neuerungen geplant:

Einführung einer verpflichtenden Sachkundeprüfung: Vermittler von Verbraucherkrediten sowie alle Personen, die unmittelbar an der Vermittlung beteiligt sind, müssen künftig ihre fachliche Eignung nachweisen. Dafür wird eine neue IHK-Sachkundeprüfung eingeführt. Wer bereits die Prüfung nach § 34i GewO (Immobiliardarlehen) bestanden hat, muss keine neue Prüfung ablegen. Eine „Alte-Hasen-Regelung“ wie im Versicherungsbereich ist nicht vorgesehen.

Eintragung ins Vermittlerregister: Alle Vermittler sowie ihre unmittelbar mitwirkenden Mitarbeitenden müssen künftig im Register beim DIHK erfasst werden – vergleichbar mit den Vorgaben in anderen regulierten Vermittlerberufen.

Pflicht zur Weiterbildung: Künftig ist zudem eine jährliche Weiterbildung im Umfang von fünf Stunden vorgeschrieben.

Wohlverhaltensregeln und Provisions-Offenlegung geplant

Die Pflicht zur Sachkunde und Weiterbildung gilt nur für Personen, die unmittelbar an der Beratung oder Vermittlung der Kredite beteiligt sind. Führt der Gewerbetreibende diese Tätigkeiten nicht selbst aus, ist er von der Verpflichtung ausgenommen. Allerdings bestehen die Pflichten auch für Personen, die eine leitende Position in kreditvermittelnden Unternehmen begleiten.

Der Gesetzentwurf bemächtigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) unter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), in einer Rechtsverordnung Verhaltens- und Informationspflichten gegenüber dem Darlehensnehmer zu definieren – einschließlich der Pflicht, Provisionen und andere Zuwendungen offenzulegen.

Entsprechende Details hierzu sind folglich dem Entwurf noch nicht zu entnehmen.

Wer von der Pflicht zu § 34k GewO ausgenommen werden soll

Zusätzlich definiert der vorliegende Gesetzentwurf Ausnahmen, wer keine Zulassung nach § 34k benötigen wird. Vereinfacht gesagt sind das:

Banken und Finanzinstitute, die bereits eine andere behördliche Erlaubnis besitzen – etwa Kreditinstitute, Wertpapierinstitute oder deren Zweigstellen und gebundene Vermittler,

Kapitalverwaltungsgesellschaften, die eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 KAGB besitzen,

Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, sofern sie nur Kredite zwischen Kreditinstituten vermitteln,

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne der EU-Empfehlung 2003/361/EG, wenn sie ausschließlich Darlehen vermitteln oder entsprechende Kontakte herstellen, um den Verkauf ihrer eigenen Waren oder Dienstleistungen zu finanzieren.

Vor allem letztgenannten Punkt sieht der AfW kritisch. Denn das bedeutet, dass sogenannte Absatzfinanzierer von der Erlaubnispflicht befreit sind, wenn sie bis zu 250 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von maximal 50 Millionen Euro erzielen. Dazu zählen beispielsweise Auto- und Möbelhäuser oder Elektromärkte, die im Rahmen des Verkaufs Finanzierungen vermitteln.

Gerade im Bereich der Absatzfinanzierung ist das Risiko für Verbraucher besonders hoch. Eine Vielzahl kleiner Kredite erhöht die Gefahr einer Überschuldung. Frank Rottenbacher, AfW

Gefährden die Ausnahmen den Verbraucherschutz?

Frank Rottenbacher (Bild: AfW)

AfW-Vorstand Frank Rottenbacher bemängelt, dass kein einheitliches Wettbewerbsumfeld geschaffen werde, wenn wesentliche Marktteilnehmer von den strengen Pflichten befreit werden. Wer hier keine einheitlichen Regeln schaffe, handle nicht im Sinne des Verbraucherschutzes.

„Gerade im Bereich der Absatzfinanzierung – ob im Autohaus, Möbelhandel oder Online – ist das Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher besonders hoch. Studien belegen, dass insbesondere die Vielzahl kleiner Kredite und „Buy now, pay later“-Angebote die Gefahr einer Überschuldung massiv erhöhen“, sagt Rottenbacher.

Der Referentenentwurf sowie ein Informationspapier mit Fragen und Antworten zu den neuen Anforderungen kann auf der Webseite des Bundesjustizministeriums heruntergeladen werden.