An diese Pools liefern Makler das meiste Geschäft

4.4.2018 – Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH erzielt in der Lebens-, Kranken- und Kompositversicherung sowie im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung die größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt. Dies zeigt die „Marktstudie Pools & Dienstleister 2018“ zum Asscompact Award. Bei der Gesamtzufriedenheit liegt die Apella in den Bereichen Leben/ Vorsorge sowie Finanzanlage/ Finanzierung an der Spitze, in den Bereichen Kranken und Sach/ HUK die Aruna.

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH wieder den Pool- und Dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler beleuchtet.

Basis der Untersuchung war eine im Februar durchgeführte Onlineumfrage unter 546 unabhängigen Versicherungsmaklern sowie Kapitalanlage- und Darlehensvermittlern. Die Befragten waren im Schnitt 53 Jahre alt und hatten 23,6 Jahre Berufserfahrung. Der Anteil der Männer lag bei 88,5 Prozent und derjenige der Frauen bei 11,5 Prozent. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.

So wurde bewertet

Im Rahmen der Studie wurden die am häufigsten genutzten Produktfelder, die Anbindungen pro Vermittler sowie die Gründe für die Beendigung einer Zusammenarbeit mit einem Pool oder Dienstleister ermittelt (VersicherungsJournal 4.4.2018). Des Weiteren wurde untersucht, über welche Gesellschaften die unabhängigen Vermittler das meiste Geschäft einreichen.

Um Letzteres herauszufinden, wurden die Vermittler „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert. Dieses Verfahren wurde jeweils in den vier Bereichen Vorsorge/ Leben, Kranken, Komposit und Finanzen (Finanzanlage/ Finanzierung) angewandt.

Abschließend wurde jeweils ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Die Spitzenreiter in den Bereichen Vorsorge/Leben und Kranken

Im Bereich Leben/ Vorsorge kam die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, wie in den Jahren zuvor (VersicherungsJournal 6.4.2017, 5.4.2016, 30.4.2015), auf den größten Geschäftsanteil. Sie sicherte sich mit großem Abstand den Spitzenplatz vor der Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G.

Für diese Gesellschaft aus Heinersreuth bei Bayreuth ging es von der dritten auf die zweite Position aufwärts, der Geschäftsanteil ging leicht zurück. Allerdings ist der Anteil der Vema nicht einmal ein Viertel so groß wie derjenige des Spitzenreiters.

Den dritten Platz nach einem vierten im Vorjahr sicherte sich die Blau Direkt GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft aus Lübeck kommt auf einen in etwa ein Sechstel so großen Geschäftsanteil wie die Fonds Finanz. Von Platz vier auf sechs aufwärts ging es für die BCA AG, unverändert an fünfter Stelle liegt die Aruna GmbH.

Die führenden Gesellschaften in Kranken, Sach/ HUK und Finanzen

Die gleiche Reihenfolge auf den ersten vier Plätzen zeigt sich auch in der Kategorie Krankenversicherung. Die Abstände beim relativen Geschäftsanteil waren ähnlich. Für die Vema und Blau Direkt ging es um jeweils einen Rang nach oben, die BCA machte sogar vier Positionen gut.

Im Bereich Sach/ HUK (Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Versicherung) liegt ebenfalls die Fonds Finanz an der Spitze. Allerdings zeigen sich im Vergleich zu den beiden vorgenannten Bereichen deutlich kleinere Abstände zwischen den Platzierten. So ist der Geschäftsanteil der an zweiter Stelle liegenden Vema „nur“ um gut ein Viertel kleiner als derjenige der führenden Gesellschaft.

Den dritten Platz belegt Blau Direkt mit einem knapp ein Drittel so großen Geschäftsanteil wie die Fonds Finanz. An vierter und fünfter Stelle folgen die ASC Assekuranz Service Center GmbH und die Aruna. Der relative Geschäftsanteil des Spitzenreiters ist fast vier Mal (ASC) beziehungsweise knapp fünf Mal (Aruna) so groß.

Auch im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung kommt die Fonds Finanz unverändert auf den größten Geschäftsanteil. Auf Rang zwei liegt die zum BCA-Konzern gehörende BfV Bank für Vermögen AG mit einem in etwa halb so großen Anteil. Dahinter folgen die Prohyp GmbH, die Apella und die Fondskonzept AG.

Auch die Zufriedenheit wurde ermittelt

Weiter hatten die Vermittler die Gesamtzufriedenheit mit den Pools und Dienstleistern auf einer 100er-Skala zu bewerten. Sie hatten dafür zwölf Leistungskriterien in den folgenden vier Dimensionen zur Hand:

Unternehmensführung (Unabhängigkeit, Aufnahmepolitik und Image des Pools/ Dienstleisters),

Produktmanagement (Vielfalt in der Produktauswahl, Produkt-/ Fachinformationen, Auswahl an speziellen Deckungskonzepten),

Vertriebsunterstützung (Beratungs- und Angebotssoftware, zentrale und regionale Vertriebsunterstützung),

Abwicklungsservice (Courtagevereinbarungen, Online-Plattform, Bestandskundenservice).

Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium auf Basis einer Regressionsanalyse mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.

Die zentralen Einflussgrößen für die Gesamtzufriedenheit sind aus Sicht der unabhängigen Vermittler insbesondere die zentrale Vertriebsunterstützung und das Image. Erst danach folgen Produkt- und Fachinformationen sowie die Aufnahmepolitik – und erst an fünfter Stelle die Courtagevereinbarungen.

Top-Gesellschaften in den Bereichen Vorsorge/Leben und Kranken

In der Lebens- wie auch in der Krankenversicherung fiel das Ergebnis bei der Gesamtzufriedenheit – anders als bei den Geschäftsanteilen – deutlich knapper aus. So liegen im Bereich Leben die fünf besten Gesellschaften nur vier Punkte auseinander.

Mit 86 Punkten gewann hier die Apella. Sie kam, trotz der drittschlechtesten Bewertung bei der zentralen Vertriebsunterstützung, mit fünf Top-Drei-Platzierungen, davon vier Mal an der Spitze, auf den größten Gesamtzufriedenheits-Wert.

Platz zwei teilen sich die Aruna und die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH. An der Aruna schätzen die Befragten vor allem die Unabhängigkeit, die Vielfalt in der Produktauswahl sowie die Annahmepolitik. Der DEMV schnitt bei den Courtagevereinbarungen am besten ab und gehört nur in vier Kriterien nicht zur Top Drei. Erst dahinter folgen die Fonds Finanz (84 Punkte) und die Vema (83 Punkte). Blau Direkt liegt mit 78 Punkten nur an achter Stelle.

In der Krankenversicherung belegt die Aruna die Spitzenposition (87 Punkte), sie gehört aus Vermittlersicht in neun der zwölf Kriterien zu den drei besten Gesellschaften. Einzig in Sachen Onlineplattform hat das Unternehmen Nachholbedarf – hier gab es nur die drittschlechteste Beurteilung. An zweiter Stelle liegen der Deutsche Maklerverbund und die Fonds Finanz mit jeweils 85 Punkten, gefolgt von Blau Direkt (83 Punkte).

Sach/ HUK: Aruna vor Vema

Wie in Leben ist die Aruna auch im Bereich Sach/ HUK Spitzenreiter (91 Punkte), bei acht Kriterien gab es die beste Beurteilung. Dahinter folgt die Vema (87 Punkte), die insbesondere in Sachen Produkt- und Fachinformationen, hinsichtlich der Beratungs- und Angebotssoftware sowie der Onlineplattform überzeugte. Auf den Plätzen drei bis fünf liegen der DEMV (85 Punkte) sowie die Apella und die Fonds Finanz (jeweils 84 Punkte).

Im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung setzte sich die Apella (90 Punkte) im engen Rennen um die Spitze gegen die Fonds Finanz (89 Punkte) durch. Position drei belegt die Prohyp mit 86 Punkten.

In einer aktuellen ähnlichen Untersuchung haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Versicherungsmagazin ermittelt, wie unabhängige Vermittler den Service von Maklerpools und -verbünden einschätzen. Hier liegt bei den Pools Blau Direkt knapp vor der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH an der Spitze. Bei den Verbünden setzte sich die Vema gegen den Deutschen Maklerverbund durch (VersicherungsJournal 28.3.2018).

Die 432-seitige „Marktstudie Pools und Dienstleister 2018“ zum Asscompact-Award kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.