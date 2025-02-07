An diese Krankenzusatzversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

6.2.2026 – Die Barmenia erzielt im Maklermarkt mit erneut gesunkenem Abstand den größten Geschäftsanteil im Sektor Krankenzusatz. Platz zwei sicherte sich die Allianz vor der Arag, die sich um eine Position nach oben schob. Gleich sieben Plätze machte der Münchener Verein gut (von 13 auf sechs), während die Hallesche von drei auf elf abstürzte. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der privaten Krankenversicherung (PKV) im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt. Neben der Krankenvollversicherung stand unter anderem auch die Krankenzusatzversicherung auf dem Prüfstand.

260 Versicherungsvermittler gaben Antwort

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ ist eine im November und Dezember 2025 unter Versicherungsmaklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 260 Personen angegeben.

Rund 89 Prozent der Befragten waren männlich, knapp elf Prozent weiblich. Sie haben 30,1 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 57,6 Jahren und wollen im Schnitt mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Wie die Geschäftsanteile ermittelt wurden

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler zudem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Barmenia verteidigt Spitzenposition vor der Allianz

In der Krankenzusatzversicherung konnte die Barmenia Krankenversicherung AG die Spitzenposition aus den fünf Vorjahren (VersicherungsJournal 7.2.2025, 8.2.2023, 15.2.2021) verteidigen.

Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger – dies ist weiterhin die Allianz Private Krankenversicherungs-AG – schmolz allerdings von über 30 auf unter 14 Zähler. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren kam die Barmenia noch auf einen mehr als doppelt so großen Anteil wie der ärgste Verfolger (9.2.2024).

Arag erklimmt Bronzerang

Von vier auf den Bronzerang nach oben kletterte die Arag Krankenversicherungs-AG, die ihren relativen Anteil um zwei Drittel ausbaute und den Rückstand auf die Allianz von fast 20 auf unter vier Zähler verkürzte. Vor einigen Jahren hatte das Unternehmen noch mit bis zu 47 Zählern Vorsprung in Führung gelegen (13.2.2020, 14.2.2019, 16.2.2018).

Die Hansemerkur Krankenversicherung AG verbesserte sich von sechs auf vier und kommt aktuell auf einen in etwa halb so hohen Geschäftsanteil wie der führende Wettbewerber. Die DKV Deutsche Krankenversicherung AG verteidigte Position fünf.

Die privaten Krankenversicherer auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (von 13 auf sechs), die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. (von neun auf sieben), die Continentale Krankenversicherung a.G. (von zehn auf acht) und die Axa Krankenversicherung AG (von acht auf neun). Die fünf letztgenannten PKV-Anbieter werden mit 40 bis 30 Punkten in der Rangliste aufgeführt.

Aus der Spitzengruppe herausgefallen ist die Vorjahresdritte Hallesche Krankenversicherung a.G. Auch in der Krankenvollversicherung hatte sich der relative Geschäftsanteil mehr als halbiert (3.2.2026). Konkrete Gründe für die zum Teil deutlichen Veränderungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Weitere Studiendetails

Die 345-seitige „Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurde zudem neben der Krankenzusatz- und der Pflegezusatz- auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV).

Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.