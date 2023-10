Altersvorsorge: Wie Versicherer handeln müssen, wenn sie glaubwürdig bleiben wollen

9.10.2023 – Eine Inflation wie Deutschland sie derzeit erlebt, ist mit Blick auf die Altersversorgung nichts anders als eine Rentenkürzung, meint Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871. Denn der derzeitigen Inflationsrate stehen durchschnittliche Berechnungen der Altersvorsorge gegenüber, die sich an der Zielinflationsmarke der Europäischen Zentralbank von nur zwei Prozent orientieren. Die dadurch entstehende Lücke zwischen dem aufgebauten Kapitalstock der Altersvorsorge und der zukünftigen Kaufkraft von Renten und Pensionen wird im Laufe der Jahre immer größer. So kann es nicht weitergehen, schreibt Schrögenauer in seinem Gastkommentar.

Sicherheit im Alter und damit verbunden finanzielle Unabhängigkeit müssen in Zeiten hoher Inflationsraten noch intensiver vorbereitet werden. Wenn wir als Versicherer glaubwürdig bleiben wollen, sollten wir jetzt als Branche neue Antworten finden.

Hermann Schrögenauer (Bild: LV 1871)

Unser Auftrag ist klar: Zusammen mit uns Versicherern bilden unabhängige Maklerinnen und Makler ein starkes Team, das Kundinnen und Kunden in turbulenten Zeiten Sicherheit bieten kann. Die gemeinsame Verantwortung liegt darin, sicherzustellen, dass der finanzielle Schutz robust, zuverlässig und für die individuellen Bedürfnisse der Versicherten maßgeschneidert ist.

Doch was heißt es konkret, die Policen unserer Kundinnen und Kunden noch robuster und zuverlässiger aufzustellen?

Finanzielle Unabhängigkeit als Chance für Versicherer

Wenn wir als Versicherer an dieser Stelle nicht flexibel agieren, zusätzliche Zuzahlungsoptionen eröffnen und höhere Dynamiken anbieten, riskieren wir unsere Authentizität als Partner in Krisenzeiten. Wir müssen die Interessen und Problemstellungen der Bürgerinnen und Bürger stets im Blick behalten. Denn darauf basiert unser Selbstverständnis und unser gesamt-gesellschaftlicher Auftrag.

Für unsere Kundinnen und Kunden schreiben wir uns Vorsorge und Absicherung auf die Fahnen. In der jetzigen Situation bedeutet das aber auch, dass wir unsere eigenen Branchendogmen wie dem Festhalten an starren Beitragszahlungen überdenken müssen.

Das betrifft das Mitdenken von Inflations-Features. Wir müssen die situationsbedingte Beitragsanpassung im Interesse unserer Versicherten ermöglichen und bei der Produkt- und Dynamikgestaltung agiler werden.

WERBUNG

Branche muss sich mit verändern

Bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) gehen wir noch dieses Jahr den ersten Schritt in diese Richtung und bieten unseren Kundinnen und Kunden flexible Zuzahlungsoptionen zur Basisrente an, um der aufkommenden Versorgungslücke entgegenzuwirken. Generell ist jetzt die Zeit des Einmalbeitrags gekommen – hier bieten sich fondsgebundene Rentenverträge an.

Für die gesamte Branche wird der nächste Schritt sein, Produkte zur Altersvorsorge und Risikoabsicherung zu reevaluieren und weiterzuentwickeln. Schließlich müssen wir uns mit verändern, wenn sich die wirtschaftliche Lage in einem konstanten Wandel befindet. Nur so können wir unser Versprechen langfristig halten.

In der Sackgasse: Warum die politische Lähmung unsere Zukunft gefährdet

In der Politik bewegt sich trotz dringlicher Mahnungen aus Wirtschaft und Wissenschaft kaum etwas. Was zurückbleibt, ist ein großes Fragezeichen.

Beantworten lässt sich diese realpolitische Untätigkeit nur damit, dass das Thema Rentenpolitik kein attraktives für die Parteien ist, da sie sich viel öfter Projekten mit schnellen Ergebnissen widmen. Aber ohne effektive Maßnahmen wird die Rentenlast für die jüngere Generation untragbar, während gleichzeitig das Risiko der Altersarmut steigt. Bei diesen Negativentwicklungen zusehen zu müssen, ist unbefriedigend und frustrierend.

Vorsorge und Absicherung im Schatten der Inflation

Dass die Zielinflationsmarke der Europäische Zentralbank schon um ein Vielfaches überschritten ist, spüren die Bürgerinnen und Bürger des Landes tagtäglich. Das Problem verschärft sich in Bezug auf die Altersversorge aber noch weiter.

Dadurch, dass sich mit dieser vergleichsweisen niedrigen Inflationsrate bereits alle 35 Jahre der Wert des Geldes fast halbiert, steuern wir auf eine massive Versorgungslücke zu. Schauen wir uns beispielhaft die Aufstellung der bestehenden Berufsunfähigkeits-Policen unserer Versicherten an, sehen wir, dass ein Großteil weiterhin nur eine Dynamik von drei Prozent inkludiert und einige Verträge überhaupt keine einschließen.

Aktuell hohe Inflation ist ein Beratungsauftrag

Das Fazit für uns Versicherer ist klar: Die aktuell hohe Inflation ist unser Beratungsauftrag! Die Aufklärung und Beratung zu der immer größer werdenden Versorgungslücke ist jetzt eine unserer Kernaufgaben.

Beraterinnen und Berater müssen die Menschen auf die inflationsbedingten Risiken aufmerksam machen und ihnen Lösungen anbieten, die besser auf die aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Realitäten zugeschnitten sind. Es liegt in unserer Verantwortung, sie dabei zu unterstützen, die bestmöglichen Entscheidungen für ihre finanzielle Zukunft zu treffen.

Das staatliche Rentensystem mag auf der Kippe stehen, aber die Versicherungswirtschaft hat noch einige Asse im Ärmel. Werden wir jetzt aktiv, stellen wir den Versicherten unsere hohe Glaubwürdigkeit unter Beweis.

Hermann Schrögenauer

Der Autor ist Vorstand der Lebensversicherung von 1871 a.G. München.