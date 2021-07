Altersvorsorge: Was der digitale Vertrieb zum Funktionieren braucht

7.7.2021 – Beratung und Verkauf in der Altersvorsorge hat nach wie vor eine starke persönliche Komponente. Für den digitalen Vertrieb müssten Produktgeber und Vermittler beim Kunden erstmal Vertrauen aufbauen. Und das könnte dauern, wie eine DIA-Studie belegt und die Praxis mit nur wenigen Vorreitern zeigt.

Die Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) hatte im Mai ihre Studie „Treiber und Widerstände bei der Online-Beratung zur Altersvorsorge“ (PDF-Datei, 665 KB) vorgestellt. Autor ist Professor Dr. Andreas Oehler von der Universität Bamberg.

Die Analyse umfasst eine Bestandsaufnahme der Praxis und Theorie zum digitalen und analogen Angebot zur Altersvorsorge. Die Ausarbeitung entwickelt auf dieser Basis einen Katalog mit Empfehlungen, der an Vertrieb und Produktgeber, aber auch an die Politik adressiert ist, heißt es in den Studienunterlagen zur Auswertung.

Zu den Gesellschaftern des DIA gehören unter anderem die Deutsche Bank AG, die DWS-Gruppe und die Zurich Gruppe Deutschland.

Online-Dashboard für die Altersvorsorge

Mit Ausarbeitung der Studie stellt der Verfasser ein Konzept für ein kostenloses Online-Dashboard vor, dass Sparer über künftige Entwicklungen informieren als auch für mehr Transparenz von Altersvorsorge-Produkten sorgen soll (VersicherungsJournal 12.5.2021).

Die von der Bundesregierung geplante säulenübergreifende digitale Rentenübersicht (27.8.2020) bringe im Vergleich zur bisherigen Situation eine Verbesserung, stellt der Studienautor fest.

Oehler kritisiert aber den faktischen Ausschluss finanzmarktnaher Anlagen. Das ergebe für Verbraucher ein lückenhaftes Abbild möglicher Einnahmequellen im Alter. Die geplante Rentenübersicht verzerre auch den Wettbewerb zwischen den Angeboten verschiedener Finanzdienstleister zur Altersvorsorge, zum Beispiel zulasten der international breit streuenden ETF.

Ohne Vertrauen wird der digitale Verkauf nicht funktionieren

Der Studienautor untersucht unter anderem auch, was für eine digitale Beratung in der Altersvorsorge für Kunden unbedingt notwendig ist und welche Hürden für ein funktionierendes Konzept noch bestehen.

Als wichtigsten Punkt nennt Oehler, dass Konsumenten „digitales Vertrauen“ in die Offerten haben müssten. Er wirft auch die Frage auf, woher dieser Vorschuss kommen soll. Einerseits könne dieser Aspekt aus persönlichen Empfehlungen und/oder Erfahrungen entstehen.

Auf der anderen Seite müsste institutionelles Vertrauen gefördert werden und durch entsprechende Regulierung, Aufsicht und Rechtsdurchsetzung untermauert werden. Hinzukommen müssten regelmäßige Vergleiche vertrauenswürdiger Anbieter und Institutionen. Auf Basis der genannten Faktoren könnten Bürger dann auf digitale Beratung bauen.

Dieses institutionelle Vertrauen werde mit der Digitalisierung in den verschiedenen Lebensbereichen noch an Bedeutung gewinnen. Es müsse an vielen Stellen persönliches Vertrauen ersetzen, so die Studie. Hier nennt der Autor den Einsatz von „Robo-Advisor“, die bislang die wenigen Beispiele für digitale Anwendungen zur Altersvorsorge liefern würden.

In der Praxis nur wenige Vorreiter unterwegs

In der Praxis ist die digitale Beratung für die Planung des Ruhestands sowie das Produktangebot im virtuellen Raum noch die Ausnahme. Hier kann die Mypension Altersvorsorge GmbH genannt werden, die seit fünf Jahren am Markt aktiv ist und private Rentenversicherungen der Mylife Lebensversicherung AG (12.12.2016) vermittelt.

Neue Wege in der Lebensversicherung beschreitet seit 2020 die Allianz SE: Der Marktführer trat im Herbst des Vorjahres mit einem digitalen Produkt für Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf dem deutschen Markt an. Für das neue Vertriebsmodell hat der Konzern mit der Allvest GmbH 2019 eine eigene Tochter gegründet (25.9.2020).

Seit Mai können Privatkunden der Sparkasse Hannover über die digitale Filiale des Geldhauses die Altersvorsorge- und Investmentprodukte des Münchener Konzerns erwerben. Die Allianz will so ihre Marktanteile im digitalen Vertrieb ausbauen (4.5.2021).