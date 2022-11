Altersvorsorge: „Unsere Branche ist zu feige, Frauen richtig anzusprechen“

1.11.2022 – Das erste Mal diskutierten Expertinnen und Branchenvertreter in Dortmund, woran es bei der weiblichen Vorsorge hapert. Es fehlen nicht die Produkte, in diesem Punkt herrschte Einigkeit. Aber ein Faktor für eine erfolgreiche Beratung von Kundinnen ist Empathie – und hier hapert es noch gewaltig.

Die Versicherungsbranche entdeckt für Produkte der Altersvorsorge eine neue Zielgruppe: Frauen. Grund für die 25. DKM, dieses Thema erstmals auf einen prominenten Sendeplatz zu heben. Unter dem Titel „Altersvorsorge für Frauen – ein Thema, das alle etwas angeht“ wurde in der „Speaker's Corner“ diskutiert.

Die Runde auf dem Podium war mit folgenden Teilnehmern besetzt:

Brigitte Horn, Chefredakteurin von AssCompact, moderierte das Format.

Altersvorsorge für Frauen“ (von links): Dietmar Stumböck, Beatrice Egli, Brigitte Horn, Heike Conrads, Michael Hauer und Hava Misimi (Bild: BBG)

Verschiedene Perspektiven von Frauen und Männern

„Es geht nicht um eine ideologisch aufgeladene Diskussion, sondern wir reden hier über die Altersvorsorge-Planung für 50 Prozent der deutschen Bevölkerung. Die Versicherungsbranche hat hier einen volkswirtschaftlichen Auftrag“, stimmte die Moderatorin die Teilnehmer und Fachbesucher ein.

Bereits am Anfang wurde klar, dass die Gesprächspartner das Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Vorständin Conrads sprach den sogenannten „Gender-Pension-Gap“ an. Die Versorgungslücke von Frauen betrage in Deutschland 40 Prozent, womit man im EU-Vergleich weit unten rangiere.

Versicherungsmaklerin Misimi betonte, dass gerade „jungen Frauen das Thema aufgrund ihrer Auszeiten durch Schwangerschaft und Kindererziehungszeiten sehr bewusst ist“. „Die Angst vor Armut im Alter ist ein wichtiger Treiber, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, so die Vermittlerin.

Professor Hauer meinte, „dass man vor allem die Männer überzeugen muss, dass Altersvorsorge für Frauen ein wichtiges Thema“ sei. Die Partner müsse man unbedingt ins Boot holen, weil man nur so die längere Lebenszeit von Frauen absichern könne. VPV-Vorstand Stumböck stellte noch mal klar, „dass die Ehe als Altersvorsorge für Frauen endgültig ausgedient hat“.

Pinke Produkte braucht kein Mensch

Soviel zu den Einführungs-Statements. Allianz-Vorständin Conrads stieg dann in die Praxis ein und erklärte, was im Vordergrund stehen sollte. „Die weibliche Vorsorge ist ein verdrängtes Problem. Die gesamte Familie muss sich einig sein, dass das gemeinsame Haushaltseinkommen auch für die Absicherung der Frau genutzt werden sollte.“

Der Ausrichtung des Angebots auf die weibliche Zielgruppe erteilte sie eine klare Absage. „Wir brauchen keine ‚pinken Produkte‘. Aber die betriebliche Altersvorsorge (bAV) muss verstärkt Frauen ansprechen und mitnehmen“, so die Allianz-Managerin.

Versicherungsmaklerin Misimi findet „die Produktwelt okay“, aber die Ansprache der weiblichen Klientel müsse sich ändern. „Eine Vermittlerin hat hier eher Zugang als männliche Kollegen“, findet sie. Deshalb gebe es mittlerweile die Nachfrage nach einer frauenspezifischen Beratung. „Das Gespräch von Frau zu Frau gestaltet sich anders“, so Misimi.

Denn die Kundinnen bräuchten in der Beratung Sicherheit. „Frauen stellen meinen männlichen Kollegen beispielsweise ungern zweimal die gleiche Frage, wenn sie einen Punkt nicht verstanden haben.“

Ich habe heute nur vier Maklerinnen gesehen, aber innerlich habe ich jede einzelne gefeiert. Beatrice Egli, Schlagersängerin und Moderatorin

Versicherungsbranche immer noch auf Männer ausgerichtet

Den Aussagen der Versicherungsmaklerin verstärkte die Schlagersängerin und VPV-Markenbotschafterin Egli: „In der Beratung geht es doch um eine Vertrauensbasis auf Augenhöhe.“

Dann legte die Künstlerin den Finger in die Wunde einer männerfokussierten Branche. „Es ist doch ein Pluspunkt, dass es dieses Thema überhaupt mal hier auf das Podium geschafft hat. Die DKM ist ja eher eine Männerdomäne. Ich habe heute nur vier Maklerinnen gesehen, aber innerlich habe ich jede einzelne gefeiert.“

Ihr Auftraggeber scheint das von Egli angesprochene Defizit erkannt zu haben. „Seien wir ehrlich, unsere Branche ist zu feige, Frauen vernünftig anzusprechen, zu fördern und Bedingungen zu schaffen, um sie als Kolleginnen für die Beratung zu gewinnen. Dabei schließe ich die VPV nicht aus“, sagte Sturmböck selbstkritisch.

Altersvorsorge für Frauen: Allianz geht hier voran

Zumindest was die Zielgruppen-Ausrichtung der Lebensversicherer angeht, tut sich was. So bewirbt der Marktführer Allianz in einer Kampagne auf Youtube und in Fernsehspots die spezifische Absicherung der Verbraucherinnen fürs Rentenalter. Initiatorin der Aktionen war Laura Gersch, heute Finanzchefin der Allianz Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 27.10.2021).

Kleinere Mitspieler wie die Versicherungsgruppe die Bayerische werben jetzt ebenfalls um die Gunst der Kundinnen. Der neue Podcast „Frausichert“ soll keine platte Produktwerbung sein, sondern Verbraucherinnen als Informationskanal in punkto Vorsorge dienen (21.10.2022).