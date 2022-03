Altersvorsorge-Situation hat sich durch Corona deutlich verschlechtert

8.3.2022 – Eine Studie von Sirius Campus zeigt, dass sich deutlich weniger Menschen für das Alter gut abgesichert fühlen als vor der Pandemie. Zudem steigt die Angst, dass die private Altersvorsorge in Gefahr ist. Die Folge ist ein größeres Interesse am Aktienmarkt. Das Vertrauen in Lebens- und Rentenversicherungen und das Interesse an staatlich geförderten Vorsorgeformen sinkt.

Nur noch 38 Prozent der 18- bis 60-Jährigen haben bereits ausreichend für ihr Alter vorgesorgt – Anfang 2017 waren es noch 43 Prozent. Der Stand der Altersvorsorge hat sich deutlich verschlechtert. Das ist das Fazit des Schwerpunktberichts „Versicherungsmarkt und Corona“ aus dem Kundenmonitor Assekuranz 2021.

Die Untersuchung wurde erstellt von der Sirius Campus GmbH in Kooperation mit der Aeiforia GmbH. Insgesamt 2.013 Entscheider und Mitentscheider in Versicherungs-Angelegenheiten wurden zwischen dem 28. September und dem 20. Oktober vergangenen Jahres online befragt. Die Studienteilnehmer im Alter von 18 bis 69 Jahren sollten ihre Einstellungen, Präferenzen und Erfahrungen angeben.

Die Stichprobe wurde auf Basis von Erhebungen aus den Jahren 2015 bis 2017 gewichtet und anhand von Umfragen aus den Jahren 2015 bis 2020 fortgeschrieben. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung repräsentiere diese Stichprobe eine Bevölkerungsgruppe von 51,4 Millionen Personen, schreiben die Autoren.

Finanzsituation hat sich bei vielen Befragten verschlechtert

Für die rückläufige Entwicklung bei der Altersabsicherung sei in der Regel eine ebenfalls verschlechterte finanzielle Situation der Menschen verantwortlich, meist bedingt durch Kurzarbeit oder Jobverlust. Fast jeder Vierte gibt an, dass seine Finanzsituation gegenwärtig schlechter (18 Prozent) oder sogar viel schlechter (sechs Prozent) ist als vor Ausbruch der Pandemie.

Insbesondere die Gruppe mit einem Haushalts-Nettoeinkommen von unter 2.000 Euro ist betroffen. Hier sind es 29 Prozent, die ihre Lage als schlechter oder viel schlechter einschätzen. Zudem berichten am häufigsten Bankkunden von einer negativen Entwicklung bei der Finanzlage (36 Prozent).

Zum Vergrößern Bild klicken

Unsicherheit beflügelt Aktienanlage

Angst, dass die private Altersvorsorge in Gefahr ist, haben aktuell 44 Prozent. Zu Beginn der Coronakrise äußerten nur 36 Prozent diese Sorge.

Die Folge ist eine Hinwendung zu Aktien. Mittlerweile wählen 31 Prozent diesen Weg, vor zwei Jahren investierten nur 20 Prozent am Aktienmarkt, um sich für das Alter abzusichern.

Darunter sind vor allem Männer und Jüngere. 39 Prozent beziehungsweise 41 Prozent von ihnen betrachten die Aktienanlage als die wichtigste Vorsorgeform der Zukunft.

Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in Lebens- und Rentenversicherungen (minus sechs Prozentpunkte) und das Interesse an staatlich geförderten Vorsorgeformen (minus zehn Prozentpunkte). An einer Beratung zur privaten Altersvorsorge sind immer weniger sehr interessiert (minus acht Prozentpunkte).

Zum Vergrößern Bild klicken

Sorge und Ängste sollten nicht zu Tatenlosigkeit führen

„Die Ängste und Sorgen der Menschen führen nicht – wie eigentlich zu erwarten – zu einem erhöhten Interesse an Beratung zur privaten Altersvorsorge“, kommentiert Aeiforia-Geschäftsführer Martin Gattung die Ergebnisse.

„Wir haben es mit einer paradoxen Situation zu tun, die dringend aufgelöst werden muss. Berater der Altersvorsorgebranche sollten nun aktiv werden. Auch wird es Zeit, den Nutzen der Digitalen Rentenübersicht mehr ins Interesse der Öffentlichkeit zu rücken, damit Sorgen und Ängste beseitigt werden können und nicht zu Tatenlosigkeit führen“, sagt er.

Kunden haben immer weniger Interesse an Papierunterlagen

Die Studie zeigt außerdem, dass die Versicherungsnehmer ihre digitalen Kompetenzen in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert haben. 40 Prozent der Befragten nutzen seit der Pandemie mehr Onlineservices. 22 Prozent sehen sich mittlerweile befähigt, an Videokonferenzen teilzunehmen.

Im Gegenzug möchten immer weniger Kunden Versicherungs-Informationen per Post erhalten, weder personalisierte Unterlagen (49 Prozent, 2017: 55 Prozent) noch allgemeine Informationen (41 Prozent, 2017: 55 Prozent). Besonders nach einem Beratungsgespräch sind Unterlagen und Produktinformationen in Papierform kaum noch von Interesse (49 Prozent, 2017: 66 Prozent).

Auch die Kostenübernahme-Erklärung wird deutlich seltener als Brief gewünscht (60 Prozent, 2017: 75 Prozent). Nur beim Versicherungsschein, bei der Kündigungsbestätigung und der Mahnung besteht noch eine deutliche Vorliebe für die Offline-Variante.

Die Studie „Versicherungsmarkt und Corona“ umfasst rund 100 Seiten. Bezugsmöglichkeiten und weiter Informationen sind im Studienflyer (PDF, 1,3 MB) zu finden.