AfW warnt vor „Bürokratie- und Datenschutzmonster“

9.9.2019

Die Regulierung der Finanzdienstleistungs-Vermittler steht vor der nächsten Entscheidung. Am 20. September soll der Bundesrat über die FinVermV entscheiden (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.7.2019). Darin ist unter anderem vorgesehen, dass die Vermittler Telefongespräche mit ihren Kunden aufzeichnen müssen („Taping“).

WERBUNG

Nach Angaben des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. steht dieser Entwurf im Widerspruch zu einem Positionspapier des Bundes-Finanzministeriums. Darin werde vorgesehen, dass der Kunde die Aufzeichnung ablehnen können muss.

Frank Rottenbacher (Bild: AfW)

Dazu erklärte AfW-Vorstand Frank Rottenbacher: „Wir fordern die Bundesregierung auf, ihrer eigenen Sichtweise zu folgen und das alternativlose Taping aus dem FinVermV-Entwurf zu streichen oder die Verabschiedung der FinVermV so lange aufzuschieben, bis über diese Mifid-Regelung in Brüssel erneut beraten wurde. Taping ist ein Bürokratie- und Datenschutzmonster, was niemand möchte und niemand braucht.“