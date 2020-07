AfW bietet DSGVO-konforme Datenschutzerklärungen

8.7.2020

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und die beim Verband angesiedelte Initiative „Pools für Makler“ haben eine neue Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Schweigepflicht-Entbindung, die den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entspricht, erarbeitet.

Damit „werden die Informationspflichten gegenüber den Kunden dahingehend erfüllt, wie mit deren Daten umgegangen wird“, so der Verband in einer Mitteilung. Ziel der Vorlage sei es, Maklern und Unternehmen einen am Markt akzeptierten Standard zu bieten. Ein Muster steht hier (49,2 KB) kostenlos zum Download bereit.

Zusätzlich zu der Einwilligungserklärung stellt der Verband auch eine Vorlage einer Datenschutz-Information nach Artikel 13 DSGVO bei Erhebung von personenbezogenen Daten (zum Beispiel Gesundheitsdaten) zur Verfügung. Das Musterschreiben kann hier (51,1 KB) abgerufen werden.

„Da jeder Maklerbetrieb anders organisiert ist, ist es nicht möglich ein verbindliches Muster zu schaffen, das die tatsächlichen Gegebenheiten eines jeden Maklerbetriebs genau abbildet. Daher liegt es vor allem hier an den Anwendern, die Orientierungshilfe mit den Gegebenheiten in ihrem Maklerbetrieb abzugleichen“, erklärt der Verband dazu.