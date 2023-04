Absage des Provisionsverbots: „Kein Freifahrtschein für die Finanzbranche“

28.4.2023

Das kontrovers diskutierte Provisionsverbot für Finanzberater wird vorerst nicht von der EU-Kommission vorgeschlagen. Das sagte Mairead McGuinness, Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmarktunion, am Freitag in einer Rede in Stockholm.

Noch am Donnerstag hieß es, dass die EU-Kommission erst am 24. Mai bekanntgeben werde, wie sie zu dem Thema stehe (VersicherungsJournal 28.4.2023). Einen Tag später dann Entwarnung, aber mit einer deutlichen Ermahnung. „Ich will klarstellen: Auch wenn wir jetzt kein Verbot aller Zuwendungen vorschlagen, bedeutet das keinen Freifahrtschein für die Finanzbranche“, sagte McGuinness.

Mairead McGuinness (Bild: Christoph Licoppe)

Aus Sicht des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ist „die Verwerfung eines Verbots auch eine gute Nachricht für die Verbraucher, die nun keine Beratungslücke befürchten müssen“. Ihnen stehe zudem weiterhin die freie Wahl eines Vergütungssystems offen.

„Mehr Bürokratie und Verbote“ seien für die unabhängige, qualifizierte Beratung zu Finanz- und Versicherungsprodukten „sicherlich nicht hilfreich“, kommentierte Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. die Entwicklung auf EU-Ebene.