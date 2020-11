Zwölf Jahre später: Rückabwicklung des Vertrags gefordert

3.11.2020 – Eine in einem siebenseitigen Versicherungsschein auf der zweiten Seite enthaltene und als einzige durch eine Umrandung gekennzeichnete Widerspruchsbelehrung, ist drucktechnisch ausreichend hervorgehoben. Ein Versicherter kann einem von ihm abgeschlossenen Vertrag nach Fristablauf daher nicht mehr widersprechen. So entschied das Oberlandesgericht Dresden in einem Beschluss vom 31. August 2020 (4 U 1297/20).

Der Kläger hatte bei dem beklagten Versicherer eine fondsgebundene Rentenversicherung abgeschlossen. Etwas mehr als zwölf Jahre später verlangte er die Rückabwicklung des Vertrages.

Widerspruchsbelehrung ausreichend

Seine Begründung: Die, nach der er dem Vertragsabschluss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt aller Unterlagen hätte widersprechen können, habe nicht den Anforderungen der Rechtsprechung entsprochen. Denn sie habe sich erst auf der zweiten Seite des siebenseitigen Versicherungsscheins befunden.

Diese Gestaltung in den Dokumenten hielten jedoch sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Leipzig, als auch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Dresdener Oberlandesgericht für ausreichend. Sie wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Hervorgehoben durch Umrandung und Fettschrift

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme wurde bereits auf der ersten Seite des Versicherungsscheins, der nur einen halbseitigen Text enthielt, im letzten Absatz auf das auf Seite zwei enthaltene Widerspruchsrecht hingewiesen. Die Widerspruchsbelehrung selbst sei durch eine Umrandung hervorgehoben worden und mit der in Fettdruck gehaltenen Überschrift „Welches Widerspruchsrecht haben Sie?“ versehen gewesen.

Selbst bei einem nur flüchtigen Durchblättern des Versicherungsscheins habe die Widerspruchsbelehrung nicht übersehen werden können. Zudem sei lediglich noch eine zweizeilige Tabelle, die Informationen zu den Fonds enthielt, ebenfalls umrandet gewesen.

Nicht zu Nachforschungen genötigt

Nach Ansicht der Richter kann sich der Versicherungsnehmer auch nicht darauf berufen, dass die Widerspruchsbelehrung deswegen unzureichend sei, weil in deren Text auf den „vollständigen Erhalt der Unterlagen“ abgestellt wird. Denn das nötige ihn nicht zu Nachforschungen darüber, ob die Unterlagen tatsächlich vollständig sind.

„Vielmehr wird insoweit lediglich auf den Gesetzeswortlaut abgestellt, der den Lauf der Frist von dem Vorliegen der vollständigen Unterlagen abhängig macht“, so das Berufungsgericht.