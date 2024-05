Zuwendung aus Amerika wird auf Grundsicherung angerechnet

28.5.2024 (€) – In dem vorliegenden Fall geht es um in Deutschland lebende Rentner, die eine hiesige gesetzliche wie auch eine US-amerikanische Rente beziehen. Sie müssen sich Leistungen einer Corona-Soforthilfe, die von den amerikanischen Behörden bewilligt wurde, auf hier in Anspruch genommene ergänzende Grundsicherungsleistungen anrechnen lassen. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen vom 18. April 2024 hervor (L 8 SO 69/22).

