Zusammenstoß beim Ausparken

Eine Werkstatt hatte einem Geschädigten Positionen in Rechnung gestellt, die nicht berechnet werden durften. Der Versicherer des Schädigers weigerte sich daher, einen Teil der Reparaturkosten zu zahlen. Der Fall landete vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

In einer automatischen Auto-Reinigungsanlage waren mehrere Autos zusammengestoßen. Ein Betroffener verlangte von dem Betreiber Schadenersatz. Unter welchen Umständen ein solcher Anspruch besteht, hat der Bundesgerichtshof entschieden. (Bild: Comquat, BY-CC-SA 3.0) mehr ...

Ein Kunde möchte ein Angebot für die Versicherung seines Fuhrparks. Um die Prämie risikogerecht kalkulieren zu können, muss der Vermittler eine Fülle von Daten erfassen, so Folge 119 der Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“. (Bild: Nikolae/Fotolia.com, Pieloth) mehr ...

13.7.2018 –

Im vergangenen Jahr sind laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland bei Verkehrsunfällen so wenig Menschen getötet worden wie seit über 60 Jahren nicht mehr. Allerdings ging der positive Trend an einer Gruppe von Verkehrsteilnehmern vorbei. (Bild: Brüss) mehr ...