Zur Versicherungspflicht von Syndikusanwälten

28.6.2019 – Für Unternehmensjuristen ist unter Umständen eine rückwirkende Befreiung von der Versicherungspflicht und Rückzahlung der bis dahin geleisteten Beiträge möglich. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Sozialgerichts Osnabrück vom 5. Juni 2019 hervor (S 10 R 347/17).

Geklagt hatte eine Rechtsanwältin, die ab 1. November 2014 als Unternehmensjuristin tätig war. Sie war nicht weisungsgebunden.

Forderung rückwirkender Befreiung

Weil nach der damaligen Rechtslage keine Tätigkeit als Syndikusanwältin und eine gleichzeitige Zulassung zur Rechtsanwaltschaft möglich war, gab die Klägerin ihre Zulassung zurück. Sie entschied sich gleichzeitig für eine freiwillige Mitgliedschaft im Versorgungswerk für Rechtsanwälte und zahlte die entsprechenden Beiträge.

Nachdem die Bestimmungen für Unternehmensanwälte geändert wurden und nunmehr parallel eine Zulassung zur Anwaltschaft möglich war, beantragte die Frau im März 2016 eine entsprechende Aufnahme und zwar rückwirkend seit Beginn ihrer Arbeit als Syndikusanwältin.

In diesem Zusammenhang forderte sie von der Deutschen Rentenversicherung, sie rückwirkend von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung zu befreien und ihr die bis dahin gezahlten Beiträge zurückzuzahlen.

Das lehnte die Versicherung mit dem Argument ab, dass die Juristin zum fraglichen Zeitpunkt weder Pflichtmitglied in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung gewesen sei, noch zur Rechtsanwaltschaft zugelassen war.

Befreiung wirkt von Beginn an

Zu Unrecht, urteilte das Osnabrücker Sozialgericht. Sie gaben der Klage der Unternehmensjuristin statt.

Zur Begründung verwiesen die Richter auf § 231 Absatz 4b Satz 1 SGB VI. Denn danach wirkt eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der ab dem 1. Januar 2016 geltenden Fassung auf Antrag vom Beginn jener Beschäftigung an, für die die Befreiung von der Versicherungspflicht erteilt wird.

„Auf das Bestehen einer Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk kommt es dagegen nicht an, wenn es um die gleiche, noch ausgeübte Tätigkeit geht und die entsprechenden Zeiten nicht vor dem 1.4.2014 liegen“ – so das Gericht.

Dies sei bei der Anwältin für die Zeit ab Aufnahme der Arbeit als Unternehmensjuristin der Fall. Eine Beitragspflicht hätte folglich allenfalls für vorherige Tätigkeiten bestanden.