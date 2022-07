Zur Versicherungspflicht von Gesellschafter-Geschäftsführern

5.7.2022 – Rechtsanwälte, die als Minderheiten-Gesellschafter in einer Rechtsanwalts-Gesellschaft tätig sind, unterliegen der gesetzlichen Rentenversicherungs-Pflicht. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 28. Juni 2022 entschieden (B 12 R 4/20 R).

Geklagt hatten fünf Rechtsanwälte, die gemeinsam eine Rechtsanwalts-Gesellschaft gegründet hatten. An der war jeder von Ihnen als Gesellschafter-Geschäftsführer mit einem Anteil von jeweils 20 Prozent beteiligt. Nach dem Ausscheiden einer der Gründer erhöhte sich der Anteil auf 25 Prozent.

Rentenversicherung stellte Versicherungspflicht fest

Beschlüsse der Gesellschafter-Versammlung wurden mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Geschäftsführerverträge garantierten den Beteiligten ein festes Monatsgehalt von je 6.500 Euro zuzüglich eines 13. Monatsgehalts sowie eine gewinnabhängige Tantieme.

Der Vertrag sah fernen einen Anspruch auf eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie auf einen Jahresurlaub von 30 Tagen vor.

Im Rahmen eines Statusfeststellungs-Verfahrens kam die Deutsche Rentenversicherung Bund zu dem Ergebnis, dass die Anwälte in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig seien.

WERBUNG

Unabhängige Anwälte gemäß Berufsrecht

Dem widersprachen die Advokaten. Denn der Gesellschaftervertrag sehe ausdrücklich vor, dass jeder einzelne von ihnen seine Tätigkeit unter Beachtung des Berufsrechts unabhängig, weisungsfrei und eigenverantwortlich ausübe. Zudem gewährleiste die Bundesrechtsanwalts-Ordnung ausdrücklich die Unabhängigkeit von Rechtsanwälten, die Geschäftsführer einer Rechtsanwalts-Gesellschaft seien.

Anwälte seien daher nicht mit Honorarärzten oder Steuerberatern vergleichbar und somit auch nicht versicherungspflichtig.

Dieser Argumentation wollten sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Mannheimer Sozialgericht noch das von den Anwälten in Berufung angerufene Landessozialgericht Baden-Württemberg anschließen. Auch mit ihrer beim Bundessozialgericht eingelegten Revision hatten sie keinen Erfolg.

Fehlende Sperrminorität

Nach Ansicht der Richter erfüllt allein die Ausübung eines freien Berufs nicht den Tatbestand einer selbstständigen Tätigkeit. Denn keiner der Kläger verfüge als Minderheitengesellschafter innerhalb der Rechtsanwalts-Gesellschaft über eine Sperrminorität. Er verfüge folglich nicht über die Rechtsmacht, über die Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu können.

Im Übrigen würden die Geschäftsführerverträge typische Regelungen, die für eine abhängige Beschäftigung sprächen, enthalten.

Daran ändere auch die Regelung in der Bundesrechtsanwalts-Ordnung nichts. Denn die gewährleiste Anwälten lediglich die fachliche Unabhängigkeit in ihrer anwaltlichen Tätigkeit. Die Kläger könnten daher in ihrer Position als Geschäftsführer im Rahmen der Unternehmenspolitik durchaus Weisungen der Gesellschafter-Versammlung unterliegen.

„Denn bereits der Gesetzeswortlaut bezieht die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte auf die ‚Ausübung ihres Rechtsanwaltsberufs‘, nicht aber auf ihre Stellung als Geschäftsführer“ – so das Bundessozialgericht. Die Verordnung versetze hingegen keinen der Kläger in die Lage, über das unternehmerische Geschick der Gesellschaft jeweils allein wie ein Unternehmensinhaber zu entscheiden.