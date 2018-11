Zur Notwendigkeit einer medizinischen Heilbehandlung

5.11.2018 – Es ist Sache eines privat Krankenversicherten nachzuweisen, dass eine von ihm in Anspruch genommene Heilbehandlung medizinisch notwendig war. Dazu reicht im Streitfall allein die Aussage seines behandelnden Arztes nicht aus, so das Oberlandesgericht Frankfurt / Main in einem Beschluss vom 21. Februar 2018 (3 U 56/17).

Die Klägerin hatte sich wegen einer Schilddrüsen-Überfunktion von einem Arzt mit L-Thyroxin behandeln lassen. Dabei handelt es sich um ein Schilddrüsenhormon, das die fehlenden Hormone ersetzt.

Streit um mehr als 7.000 Euro

Durch die Behandlung ging es der Frau nach ihren Angaben schlechter statt besser. Daher entschloss sie sich dazu, sich von einem anderen Arzt mit einem sogenannten substitutiven Nahrungsergänzungs-Mittel behandeln zu lassen. Dieses wird ebenfalls zur Hormonbehandlung eingesetzt.

Der private Krankenversicherer der Klägerin lehnte es jedoch ab, die Behandlungskosten in Höhe von mehr als 7.000 Euro zu übernehmen. Das begründete er damit, dass für die zweite Behandlung keine medizinische Notwendigkeit bestanden hat.

Fehlender Beweis

Die Frau zog daher gegen ihren Versicherer vor Gericht. Dort erlitt sie eine Niederlage.

Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Wiesbaden, als auch das Frankfurter Oberlandesgericht kamen zu dem Ergebnis, dass es Sache der Klägerin gewesen ist, die Notwendigkeit der zweiten Behandlung nachzuweisen. Diesen Beweis habe sie nicht erbracht.

Objektive Kriterien

Allein die Tatsache, dass ein behandelnder Arzt bestätigt, dass eine Heilbehandlung medizinisch notwendig ist, reicht nach Ansicht der Richter im Streitfall nicht aus. Es handele sich dabei um kein geeignetes Beweismittel.

Die medizinische Notwendigkeit bestimme sich nämlich nach objektiven Kriterien, so dass eine ärztliche Verordnung noch nicht deren Notwendigkeit bestätigt. „Diese ist erst gegeben, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden und Erkenntnissen im Zeitpunkt der Vornahme der ärztlichen Behandlung vertretbar war, sie als notwendig anzusehen“, so das Gericht.

Sache eines Sachverständigen

Würden unterschiedliche Auffassungen zwischen einem Versicherten und seinem Versicherer bestehen, so muss die medizinische Notwendigkeit durch ein Sachverständigen-Gutachten geklärt werden. So auch in dem entschiedenen Fall.

In dem war ein vom Gericht beauftragter Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, dass die Art der Behandlung durch den zweiten Arzt nicht notwendig gewesen war. Angesichts der Tatsache, dass allgemein bekannt ist, dass die Dosierung von L-Thyroxin Schwankungen unterliege, hätten dagegen zunächst regelmäßige Kontrolluntersuchungen ausgereicht.

Die Klage wurde daher als unbegründet zurückgewiesen.