Zur Arbeit trotz schwerer Durchfallerkrankung?

2.3.2021 – Eine Beschäftigte litt wegen einer chronischen Darmerkrankung unter häufigen und unkontrollierbaren Darmentleerungen. Diese machten es erforderlich, dass sie sich stets in der Nähe einer Toilette aufhalten musste. Die Arbeitnehmerin kann in diesem Fall nicht auf die Verwendung öffentlicher Nahverkehrsmittel verwiesen werden, um so ihre Arbeitsstelle erreichen zu können. Ihr steht vielmehr die Zahlung einer Erwerbsminderungsrente zu, so das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem Urteil vom 17. Dezember 2020 (L 7 R 3817/19).

Die als häusliche Altenpflegerin tätige Klägerin leidet unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung mit mindestens zehn Durchfällen pro Tag sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Dranginkontinenz.

Sie beantragte bei ihrem Rentenversicherungs-Träger die Zahlung einer Erwerbsminderungsrente. Denn aufgrund ihrer blutigen Durchfälle müsse sie sich beim Verlassen ihrer Wohnung immer vergewissern, wo sie unterwegs eine Toilette aufsuchen könne. Deswegen fühle sie sich nicht dazu in der Lage, weiterhin ihrer Berufstätigkeit nachzugehen.

Der Rentenversicherungs-Träger lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass die Versicherte kürzere Fahrstrecken durchaus in öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen könne.

Nach einem erfolglosen Widerspruch zog die Frau schließlich vor Gericht. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Karlsruher Sozialgericht schloss sich dem Argument des Rentenversicherungs-Trägers an. Es wies die Klage als unbegründet zurück. Mit ihrer beim Landessozialgericht Baden-Württemberg eingelegten Berufung war die Erkrankte schließlich erfolgreich.

Unzumutbares Begehren

Angesichts der Art und Schwere ihrer Erkrankung ist es der Klägerin nach Ansicht des Berufungsgerichts nicht zumutbar, eine Arbeitsstätte aufzusuchen.

Da jederzeit die Notwendigkeit bestehen könne, dass sie eine Toilette aufsuchen müsse, dürfe man sie auch nicht auf die Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel verweisen. Denn diese hätten wie zum Beispiel Busse und U-Bahnen entweder gar keine Toiletten oder wie etwa Regionalverkehrszüge Toiletten in nicht quantitativ ausreichender und funktionell zuverlässiger Art.

Anders als bei einer Harninkontinenz könne die unter einer Stuhlinkontinenz leidende Versicherte auch nicht auf die Nutzung von Einlagen verwiesen werden. Erschwerend komme hinzu, dass sie sich regelmäßig nicht etwa auf dem Weg nach Hause, mit der Möglichkeit anschließender Hygienemaßnahmen, sondern auf dem Weg zur Arbeitsstätte befinde.

Ihr stehe daher die von ihr beantragte Zahlung einer Erwerbsminderungsrente zu. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau im Rahmen der laufenden Therapie zukünftig wieder die erforderlichen Wege zum Arbeitsplatz stressfrei zurücklegen könne. Daher sei die Zahlung der Rente zumindest vorläufig zu befristen.