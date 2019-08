Zumutbare Einschränkung bei der Arztwahl?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Um Geld zu sparen, hatte sich eine Frau in Polen ihre Zähne erneuern lassen. Vor Gericht stritt sie sich anschließend mit ihrer gesetzlichen Krankenkasse um den Ersatz der Kosten. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

26.4.2019 –

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift wurde ein Test von weit über 200 Zahnzusatz-Versicherungen veröffentlicht. Welche Angebote am besten bewertet werden und was Verbrauchern bei Vertragsabschluss empfohlen wird. (Bild: Wichert) mehr ...