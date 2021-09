Zum Ausschluss von Schäden durch Sturmflut in der Gebäudeversicherung

31.8.2021 – Im Versicherungsrecht gilt das Unmittelbarkeits-Erfordernis, wenn ein Schaden im Sinne einer Klausel „durch“ ein Ereignis verursacht wird. Dieses legte das Berliner Kammergericht in Zusammenhang mit der Entscheidung über die Eintrittspflicht eines Wohngebäudeversicherers dar. Es ging es um die rechtliche Bewertung, ob ein unmittelbarer Sturmflutschaden vorliegt. Ein Gastbeitrag des Fachanwalts Björn Thorben M. Jöhnke.

Das Kammergericht Berlin hat am 26. Juli 2019 zu der Frage geurteilt, ob eine mittelbare Schadensverursachung infolge einer Sturmflut noch als Schaden „durch eine Sturmflut“ im Sinne eines Ausschlusses in der Elementarversicherung zu verstehen ist (6 U 139/18).

Björn Thorben M. Jöhnke (Bild: privat)

Die Klägerin unterhielt eine Wohngebäudeversicherung bei dem beklagten Versicherer. Am 4. Januar 2017 ereignete sich an der Ostsee eine Sturmflut. Aufgrund der auflandigen Winde wurde ein Badewanneneffekt in einem Seebecken verursacht. Das aufstauende Wasser konnte nicht mehr bestimmungsgemäß abfließen.

Infolge der Ausuferung trat das aufgestaute Wasser aus und beschädigte das versicherte Wohngebäude.

Als Sturmflutschaden zu werten?

Die Klägerin forderte von ihrem Wohngebäudeversicherer, dass ihr der Schaden erstattet wird. Der Anbieter verweigerte dies. Seine Begründung: Schäden „durch Sturmflut“ seien nicht versichert.

Daraufhin wurde rechtlich begutachtet, ob das nach der eigentlichen Sturmflut austretende Wasser noch als Sturmflutschaden im Sinne der Elementarversicherung zu bewerten ist. Vom Versicherungsschutz sind gemäß § 8 Nummer 4 a) bb) ECB 2010 ausdrücklich Schäden, die durch eine Sturmflut verursacht werden, ausgeschlossen.

Schaden muss sich unmittelbar aus dem Ereignis entwickeln

So wurde geklärt, ob die mittelbare Schadensverursachung noch als „durch eine Sturmflut“ zu verstehen ist.

Der „Sturmflut“-Begriff wird nach dem Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnis ausgelegt. Unter einer Sturmflut seien demnach ein ungewöhnlich hohes Ansteigen von Wasser und die Verursachung durch einen Sturm zu verstehen.

Ob demnach eine Sturmflut vorlag, war für die rechtliche Bewertung nicht ausschlaggebend. Denn im Versicherungsrecht gilt das Unmittelbarkeits-Erfordernis, wenn ein Schaden im Sinne einer Klausel „durch“ ein Ereignis verursacht wird. Das bedeutet, dass der Schaden sich unmittelbar aus dem Ereignis entwickeln muss und nicht erst durch spätere Umstände.

Im Versicherungsrecht gilt das Unmittelbarkeits-Erfordernis

Diesen Sinn hinter der Klausel wird auch ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer verstehen. Somit fehlte es bereits an einer unmittelbaren Schadensverursachung durch eine mögliche Sturmflut; ob eine solche vorlag, ist demnach nicht mehr erheblich. Die Ausschlussklausel war nach Ansicht der Berliner Richter nicht anzuwenden.

Im Versicherungsrecht gilt das Unmittelbarkeits-Erfordernis. Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, dann muss der Schaden unmittelbar durch das Ereignis verursacht werden. Bestreiten die Versicherer ihre Einstandspflicht, sollte ein Fachanwalt für Versicherungsrecht konsultiert werden.

Björn Thorben M. Jöhnke

Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Versicherungsrecht sowie für Gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Partner und Gründer der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte. Weitere Informationen zum Bereich der Wohngebäudeversicherung können hier eingesehen werden.