Zehn Preisträger beim Innovationspreis der Assekuranz

8.10.2019 – Morgen & Morgen und Versicherungsmagazin haben am Montag ihre jährlichen Auszeichnungen verliehen. In mindestens einer Kategorie bekamen Allianz, Axa, Condor, Hallesche und Ideal eine Auszeichnung in Gold.

Die Morgen & Morgen GmbH und Mitinitiator Versicherungsmagazin haben am Montag ihren sechsten Innovationspreis der Assekuranz verliehen. Als Ziel des Wettbewerbs nennt das Software- und Analyseunternehmen, den Wissens- und Technologietransfer weiter voranzutreiben und praxisorientierte Produktinnovationen zu bewerten und auszuzeichnen.

Bewertung in drei Kategorien

Über die Preisvergabe hat eine Jury entschieden. Die bestand aus Joachim Geiberger, Inhaber und Geschäftsführer von Morgen & Morgen, Bernhard Rudolf, Chefredakteur des Versicherungsmagazins, Carlos Reiss, Geschäftsführer der Asuro GmbH und Inhaber der Hoesch & Partner GmbH, Jürgen Evers, Inhaber der Kanzlei Evers Rechtsanwälte für Vertriebsrecht und Professor Dr. Heinrich R. Schradin, Inhaber des Lehrstuhls für Versicherungslehre an der Universität zu Köln.

Grundlage für die Juroren waren die eingereichten Produktunterlagen. Die wurden in den Kategorien Produktdesign/Versicherungstechnik, Kundennutzen und Digitalisierung bewertet.

In jeder Kategorie wurden Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze vergeben. Wie diese Urteile berechnet wurden, wurde nicht mitgeteilt.

Insgesamt gehören acht Versicherer und zwei Assekuradeure zu den Preisträgern.

Diese Produkte wurden ausgezeichnet

Die Allianz Lebensversicherungs-AG, hat ihre Rentenversicherung „Fourmore” (VersicherungsJournal 1.8.2018, 6.8.2018) ins Rennen geschickt. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. ist mit ihrer Berufsunfähigkeits-Police „Tarif BV10” (14.8.2019) vertreten. Der Axa-Konzern hat sich mit „ActiveMe-U” beworben. Die Condor Lebensversicherungs-AG hat ihre Berufsunfähigkeits-Lösung „SBU Comfort” (25.4.2019) bewerten lassen.

Die Domcura AG ist mit ihrer digitale Reisegepäckversicherung (30.10.2018) dabei. Die Dortmunder Lebensversicherung AG hat sich mit ihrer Pflegegeldversicherung „Zuhause“ (12.6.2019) der Jury gestellt. Emil Deutschland AG ist mit ihrer Kraftfahrversicherung (12.10.2018, 13.2.2019, Medienspiegel 8.2.2018) unter den Teilnehmern.

Die Hallesche Krankenversicherung a.G. hat ihren Tarif „bKV-FEELfree” begutachten lassen. Die Hansemerkur Krankenversicherung AG ist mit ihrer betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung (bKV) dabei. Die Ideal Versicherungen haben mit ihrer „TotalProtect” teilgenommen.

Gold an fünf Versicherer

In mindestens einer Kategorie bekamen Allianz, Axa, Condor, Hallesche und Ideal eine Auszeichnung in Gold. Dortmunder, Domcura, Emil und Hansemerkur erreichten die Silberränge. Die Alte Leipziger schaffte Bronze.

Gewinner des 6. Innovationspreises der Assekuranz Produktdesign/ Versicherungstechnik Kundennutzen Digitalisierung Gold Axa, „ActiveMe-U” Hallesche, „bKV-FEELfree” Ideal, „TotalProtect” Axa, „ActiveMe-U” Hallesche, „bKV-FEELfree” Condor, „SBU Comfort” Allianz, „Fourmore” Axa, „ActiveMe-U” Silber Condor, „SBU Comfort” Dortmunder, „Zuhause” Allianz, „Fourmore” Emil, „Kraftfahrversicherung” Hansemerkur, „BKPG” Ideal, „TotalProtect” Domcura, „Digitale Reisegepäcksversicherung” Hallesche, „bKV-FEELfree” Bronze Allianz, „Fourmore” Alte Leipziger, „Tarif BV10” Alte Leipziger, „Tarif BV10” Emil, „Kraftfahrversicherung

„Intelligente und innovative Lösungen“

Rudolf sieht in den Ergebnissen des Innovationspreises den Beleg, „dass die Branche sehr innovativ sein kann“.

Geibergers Fazit lautet: „Geschwindigkeit und Agilität sind gefragter denn je. Die ausgezeichneten Versicherer reagieren mit intelligenten und innovativen Lösungen auf die veränderten Konsumgewohnheiten und Ansprüche der Kunden sowie Vermittler. Es bleibt jedoch die spannende Herausforderung, diese Neuerungen und Besonderheiten klar herauszustellen.“

Im Vorjahr waren sieben Versicherer ausgezeichnet worden (4.10.2018).