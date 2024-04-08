Zahnzusatz: Diese Produktgeber regulieren besonders fair

25.3.2026 – Aus Kundensicht betrachtet bieten Ergo, DA Direkt, Vigo, R+V, Huk-Coburg, Huk24, Würzburger, die Bayerische, Cosmos, DFV, Arag, LKH, Janitos, Inter und VKB eine „sehr gute“ Leistungsregulierung im Segment Zahnzusatzversicherung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue hervor. Seit neun Jahren in Folge gehört nur die Ergo zur Spitzengruppe. Achtmal schafften dies Allianz, Huk-Coburg und Signal Iduna.

Die Servicevalue GmbH hat ein weiteres Mal in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor neun Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt hatten. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzeptanbietern zusammen.

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Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Zahnzusatz: die besten Regulierer

Die Riege der „sehr guten“ Akteure im Bereich Zahnzusatz umfasst erneut 15 Produktanbieter. Hierzu gehören

Sechs Auf- und sechs Absteiger

Dabei schafften die Bayerische, die DFV, die Janitos, die LKH, die Vigo und die VKB den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden mussten sich die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG, die LVM Krankenversicherungs-AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Jedes Mal seit Beginn der Untersuchungsreihe (15.3.2023, 9.4.2021, 27.3.2020) schaffte es nur die Ergo unter die „sehr guten“ Produktgeber. Jeweils achtmal gelang dies der Allianz und der Signal Iduna (jeweils 2018 bis 2025) sowie der Huk-Coburg (nicht 2024).

Immerhin siebenmal unter die Topregulierer kam DKV (2019 bis 2025), sechsmal die Barmenia Krankenversicherung AG (2018 bis 2023) und jeweils fünfmal die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG (2019 bis 2023), die DFV (2018, 2019, 2022, 2023 und 2026), die Bayerische (2019 bis 2022 und 2026) sowie die Hansemerkur Krankenversicherung AG (2020 bis 2024).

19 Sparten auf dem Prüfstand

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehören unter anderem auch die Sparten: