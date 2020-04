Zahlungsaufschub wegen Covid 19?

16.4.2020 – Ein Beschäftigter verfügte wegen pandemiebedingter Kurzarbeit über ein nur geringes Einkommen. In diesem Fall muss die Rückzahlung eines Darlehens für die Dauer von drei Monaten gestundet werden. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss vom 8. April 2020 entschieden (32 C 1631/20 (89)).

WERBUNG

Ein Arbeitnehmer hatte einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen seine Bank gestellt. Die hatte die Geschäftsbeziehung gekündigt und den Antragsteller gleichzeitig dazu aufgefordert, sein überzogenes Konto bis zum 8. April 2020 glatt zu stellen.

Kurzarbeit durch Covid-19-Pandemie

Der Mann bat das Geldinstitut darum, die Frist zu verlängern. Dies begründete er damit, dass er wegen der Covid-19-Pandemie von Kurzarbeit betroffen und daher nicht dazu in der Lage sei, seiner Zahlungsverpflichtung fristgerecht nachzukommen.

Weil die Bank dies ablehnte, wandte sich der Kunde mit der Bitte auf Erlass einer einstweiligen Verfügung an das Frankfurter Amtsgericht. Das gab dem Antrag statt.

Dreimonatige Fristverlängerung bei Darlehensverträgen

Ihre Entscheidung stützten die Richter auf ein kürzlich in Kraft getretenes Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie.

Danach müssen die Ansprüche eines Darlehensgebers aus vor dem 15. März 2020 abgeschlossenen Darlehensverträgen mit Verbrauchern auf Rückzahlung, Zinsen und Tilgung, die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 fällig werden, für die Dauer von drei Monaten gestundet werden.

Voraussetzung für die Stundung sei lediglich, dass der Verbraucher aufgrund der durch die Pandemie hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse Einnahmeausfälle habe und ihm deshalb die Erbringung seiner Leistung nicht zumutbar sei.

Gericht erlässt einstweilige Verfügung gegen die Bank

Da der Antragsteller seine durch Covid 19 bedingte schwierige finanzielle Situation durch Vorlage entsprechender Unterlagen glaubhaft machen konnte, gab das Frankfurter Amtsgericht seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen seine Bank statt.

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Das Geldinstitut war von dem Gericht vor Erlass der Entscheidung vergeblich dazu aufgefordert worden, zu dem Vorgang Stellung zu nehmen. Ob es die Verfügung anfechten wird, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht bekannt.