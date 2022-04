Württembergische ZahnSchutz: Ordentliche Versicherung – aber wo bleibt der USP?

11.4.2022 – Die Württembergische Krankenversicherung hat eine neue Produktpalette mit Zahnzusatz-Versicherungen auf den Markt gebracht: „ZahnSchutz“ in den Varianten „Kompakt“ (ZZ75 und ZZB), „Komfort“ (ZZ90 und ZZB) und „Premium“ (ZZ100 und ZZBPlus). Damit bietet der Versicherer erstmals eine Zahnversicherung, die 100 Prozent der Kosten bei Zahnersatz übernimmt. Eine Analyse der Tarifvarianten liefert Daniel Seeger, Experte für Krankenzusatz-Versicherungen von Zusatzversicherung-online.de, in seinem Gastbeitrag.

Gefühlt kommen jede Woche neue Zahnversicherungen auf den Markt. Für Makler wird die Wahl immer größer und für Kunden der Überblick fast unmöglich.

Unterscheidungsmerkmale zwischen den einzelnen Tarifen gibt es ohnehin kaum noch. Klar, jede Gesellschaft hat eine Basis-, Komfort- und Premiumvariante mit 75 bis 100 Prozent Leistung. Doch mit dem USP, also der Alleinstellung des Produkts, wird es schon recht dünn am Markt.

Kombitarife der Württembergischen

Einige Anbieter packen Bleaching als Leistung in die Versicherung mit rein, andere eine „Zukunftsgarantie“. Zuletzt hat die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG mit dem Tarifbaustein „Zahn Sofort“ einen Vorstoß in Richtung Kostenübernahme für laufende oder angeratene Behandlungen gewagt (VersicherungsJournal 9.11.2021).

Was hat sich die Württembergische Krankenversicherung AG nun mit ihrer Zahnzusatzversicherung für ihre Tarife einfallen lassen? Schauen wir uns die Kombitarife genauer an. Wie in früheren Tarifreihen der Württembergischen, können Bausteine auch einzeln abgeschlossen werden.

ZahnSchutz Kompakt: Einsteigertarif zum günstigen Preis

„Kompakt“ ist der neue Basistarif der Württembergischen. Für einen Grundschutz bietet die Absicherung mit 75 Prozent Erstattung bei Zahnersatz, 100 Prozent für Wurzel- und Parodontosebehandlungen und 80 Euro im Jahr für Prophylaxe gute Leistungen.

Die Basistarife der Mitbewerber sind häufig auf geringere Erstattungssätze oder den Leistungsbaustein Zahnersatz begrenzt. Dafür zahlen Kunden zwischen 21 und 30 Jahren knapp elf Euro für diese Absicherung. Unser Fazit: Ein guter Basistarif, der durchaus mit dem Wettbewerb in diesem Tarifsegment mithalten kann.

ZahnSchutz Komfort: Top-Schutz zum Bestpreis?

Die Württembergische selbst bewirbt ihren Mittelklassetarif „ZahnSchutz Komfort“ mit „Top-Schutz zum Bestpreis“. Dafür zahlen die Kunden (21 bis 30 Jahre) knapp 13 Euro monatlich und erhalten 90 Prozent Erstattung für Zahnersatz, 100 Prozent für Zahnbehandlungen und 80 Euro jährlich für die Prophylaxe.

Mit Ausnahme einiger weniger Mitbewerber (beispielsweise der Ottonova Krankenversicherung AG mit „Zahn85“ für 12,60 Euro monatlich) liegt der Beitrag für diese Absicherung durchaus unter dem Durchschnitt.

Fazit: Mit 90 Prozent Kostenübernahme bei Zahnersatz kann sich diese Absicherung durchaus sehen lassen. Wegen des recht geringen Mehrpreises gegenüber der Basisvariante dürfte sich dieser Tarif jedoch gegen den „Kompakt“ durchsetzen. Die 15 Prozent höhere Erstattung bei Zahnersatz ist den Mehrpreis allemal wert.

ZahnSchutz Premium: Der Premiumtarif der Württembergischen

„ZahnSchutz Premium“ bietet in den Bereichen Zahnersatz und Zahnbehandlung 100 Prozent Kostenerstattung. Zusätzlich können die Versicherten bis zu 150 Euro im Jahr für die professionelle Zahnreinigung (PZR) und bis zu 200 Euro für schmerzstillende Maßnahmen geltend machen. Damit sind alle wichtigen Leistungsbausteine versichert, die von einem Premiumtarif zu erwarten sind.

Der Monatsbeitrag beläuft sich auf knapp 22 Euro (21 bis 30 Jahre). Der Premiumtarif wie auch die beiden anderen Tarifversionen können mit fehlenden Zähnen und ohne Wartezeiten abgeschlossen werden. Weitere Besonderheiten gibt es nicht.

Im Premiumschutz „Mehr Zahn 100 / Mehr Zahnvorsorge Bonus“ der Barmenia Krankenversicherung a.G. ist beispielsweise die Prophylaxe unbegrenzt und zusätzlich Bleaching bis 200 Euro alle zwei Jahren mitversichert. Für weniger als 19 Euro im Monat in der Vergleichsgruppe. (Vom Sinn oder Unsinn von Bleaching in einer Zahnversicherung mal abgesehen.)

Fazit: Gute Zahnversicherungen – aber wieder einmal ohne USP

Der Basistarif „ZahnSchutz Kompakt“ sowie der Mittelklassetarif „Komfort“ bieten guten Leistungen und einen angemessenen Beitrag. Da der Komforttarif preislich kaum über der Basisabsicherung liegt, dürfte sich dieser bei den Kunden durchsetzen.

Eher durchschnittlich ist der neue Premiumtarif. Die Leistungen sind zwar gut, aber für eine Zahnzusatzversicherung in diesem Segment nicht weiter überraschend. Mitbewerber auf dem Markt bieten in ihren Top-Tarifen einen Tick mehr Leistung und zumindest das ein oder andere Alleinstellungsmerkmal wie beispielsweise eine unbegrenzte Kostenerstattung bei Prophylaxe.

Unser Fazit: Die neue Zahnzusatzversicherung der Württembergischen ist gut – genauso wie viele andere auch. Für Makler sind es acht zusätzliche Tarife und Tarifkombinationen. Wer ohnehin ein Fan der Württembergischen ist, wird sich über die Tarife freuen. Einen besonderen USP sucht man jedoch vergeblich.

Der Autor betreibt das spezialisierte Portal Zahnversicherung-online.de mit weiterführenden Informationen zu Zahntarifen für laufende Behandlung. Er ist Geschäftsführer des Maklerunternehmens Zusatzversicherung-online GmbH (ZVO) und verantwortlich für den Bereich Krankenzusatz-Versicherungen. Weitere Informationen zum Zahnschutz des Versicherers liefert er unter diesem Link.