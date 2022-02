Worüber sich Privatversicherte am häufigsten beschweren

2.2.2022 – Privat Krankenversicherte reichten im vergangenen Jahr leicht mehr Reklamationen beim PKV-Ombudsmann ein als 2020. Dies geht aus dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht 2021 hervor. Der Großteil der zulässigen Eingaben entfiel erneut auf die Vollversicherung. Hier waren Gebührenstreitigkeiten der häufigste Beschwerdeanlass, gefolgt vom Themenkomplex Beitragsanpassung oder Beitragshöhe. Bei diesem Reklamationsgrund verdreifachte sich der Anteil.

Im vergangenen Jahr gingen beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) 6.041 Schlichtungsanträge ein. Das ist dem am Dienstag vorgelegten Tätigkeitsbericht 2021 (PDF, 1,6 MB) zu entnehmen.

Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 2.2.2021) einem Zuwachs um 2,3 Prozent. Zuletzt wurden 2018 mehr Eingaben verzeichnet. Die Zahl der zulässigen Beschwerden erhöhte sich um 2,6 Prozent auf 5.074.

Der Anteil der Ablehnungen erreichte mit unter 14 Prozent den zweitniedrigsten Stand seit 2010. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 war der Anteil mit über 30 Prozent mehr als doppelt so groß ausgefallen.

Verschwindend geringe Beschwerdequote

Gemessen an den über 40 Millionen Verträgen in der privaten Krankenversicherung (PKV) entspricht dies einer Beschwerdequote von unter 0,02 Prozent, wird in dem Bericht erläutert und ergänzt: „Dies spricht für eine weiterhin hohe Zufriedenheit der Versicherten mit ihrer privaten Krankenversicherung und insbesondere auch für ein lösungsorientiertes Beschwerdemanagement der Krankenversicherer.“

Würde man die Quote auf die vielfache Zahl der Abrechnungs- und Erstattungsvorgänge berechnen, würde sie noch wesentlich geringer ausfallen.

Vollversicherung am häufigsten betroffen

Am häufigsten zum Zankapfel wurde im vergangenen Jahr ein weiteres Mal die Vollversicherung. Jedoch war deren Anteil mit rund 76 Prozent deutlich niedriger ausgeprägt als in vielen Jahren zuvor. In der Spitze waren es rund acht Prozentpunkte mehr.

2018 hatte allerdings ein Sonderfaktor den Anteil der Vollversicherung in die Höhe getrieben. Allein gegen Jahresende war eine „außergewöhnlich“ hohe Zahl von Eingaben (fast 1.200) gegen Beitragsanpassungen zu verzeichnen gewesen. Kurz zuvor hatte der Bundesgerichtshof im sogenannten Treuhänderstreit zugunsten der PKV entschieden (20.12.2018).

In der Folge war seinerzeit nur etwa jede achte Reklamation auf die Zusatzversicherung entfallen. 2021 wurde mit über einem Fünftel der zweithöchste Anteil auf Achtjahressicht betrachtet erreicht. In etwa jede 31. Eingabe war im vergangenen Jahr der Pflegepflicht-Versicherung zuzurechnen. Zwei Jahre zuvor traf dies noch auf etwa jeden 26. Schlichtungsantrag zu.

Krankenvoll: Gebührenstreitigkeiten häufigster Beschwerdegrund

In der Vollversicherung nahmen, wie schon in den beiden Vorjahren, Gebührenstreitigkeiten mit einem Anteil von aktuell einem knappen Fünftel den Spitzenplatz unter den Reklamationsgründen ein. Hierunter sind Fragen zur korrekten Abrechnung von (zahn-)ärztlichen Leistungen zusammengefasst.

Beitragsanpassungen beziehungsweise die Beitragshöhe waren in mehr als jedem sechsten (Vorjahr: 17.) Fall der Anlass, dass der PKV-Ombudsmann kontaktiert wurde.

Annähernd ein Sechstel (Fünftel) der zulässigen Eingaben entfiel auf Fragen im Zusammenhang mit der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlungsmaßnahme. Dazu zählen alle Anträge, die mit der Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlungen und Krankenhausaufenthalten zusammenhängen.

Rund jede zehnte (siebte) Beschwerde betraf das Segment Arznei-, Hilfs- und Heilmittel. In weiterhin knapp jedem zehnten Fall ging es um Vertragsauslegungen.

Zwei BGH-Urteile und ihre Folgen

Den massiven Anstieg bei der Beitragsthematik führt der Schlichter in dem Bericht unter anderem darauf zurück, „dass die Frage der Wirksamkeit von Beitragsanpassungen durch die hierzu ergangenen höchstrichterlichen Entscheidungen verstärkt in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt ist“.

Ende 2020 habe sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit zwei Urteilen eingehend mit dem Umfang des Begründungs-Erfordernisses (§ 203 Absatz 5 VVG) beschäftigt (17.12.2020). Danach wird laut Bericht „die Neufestsetzung der Prämie zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt. Beitragsanpassungen sind folglich nur bei ordnungsgemäßer Begründung wirksam“.

Insoweit habe der BGH klarstellend entschieden, „dass die Voraussetzungen an die Mitteilung der maßgeblichen Gründe für die Neufestsetzung der Prämie mit der Angabe der Rechnungsgrundlage, die die Neufestsetzung der Prämie veranlasst hat, konkret eine Veränderung der Versicherungsleistungen oder der Sterbe-Wahrscheinlichkeit, erfüllt sind“. Weitere Angaben seien nicht erforderlich.

Rückforderungen für bis zu zehn Jahre

In der Folge hätten sich viele Versicherte veranlasst gesehen, die Rechtmäßigkeit der Beitragsanpassungen der zurückliegenden Jahre in Frage zu stellen. Teilweise seien die aus Sicht der Versicherten zu viel gezahlten Beiträge zurückgefordert worden – für bis zu zehn Jahre.

Der Ombudsmann weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Beitragsanpassungen im Schlichtungsverfahren grundsätzlich nur in folgendem Rahmen überprüft werden können:

„Der Ombudsmann überprüft Beitragsanpassungen dahingehend, ob die formalen Verfahrens-Voraussetzungen vom Versicherer eingehalten wurden. Es ist ihm hingegen nicht möglich, versicherungs-mathematische Sachverständige mit der Überprüfung der durch Aktuare und Treuhänder geprüften Kalkulationen zu beauftragen.“

Gut jede vierte Schlichtung erfolgreich

Die Ombudsstelle konnte 2021 fast 5.200 Schlichtungsanträge abschließen, geht aus dem Tätigkeitsbericht weiter hervor. Hier sind im Vorjahr offen gebliebene Verfahren mit eingerechnet. Eine Einigung konnte der PKV-Ombudsmann in mehr als jedem fünften (Vorjahr: sechsten) Fall erzielen (aktuell: 20,4 Prozent). Drei Jahre zuvor lag der Anteil noch bei über einem Viertel (4.2.2019).

Den recht hohen Anteil der „erfolglosen“ Eingaben hat die Schlichtungsstelle in einem früheren Bericht wie folgt erklärt: „Aufgrund des sehr niedrigschwelligen Angebots (kostenfrei, Schlichtungsantrag einfach zu stellen) werden zahlreiche Begehren an den Ombudsmann herangetragen, bei denen der Schwerpunkt der Tätigkeit des Ombudsmanns im Ergebnis darin besteht, den Versicherungsnehmern ihren Versicherungsvertrag zu erläutern und Fehlvorstellungen aufzuklären.“

Auch hier werde selbstverständlich eine Schlichtung versucht, aber aufgrund der Anliegen sei eine solche in diesen Fällen regelmäßig nicht zu erzielen. Dem Ombudsmann bleibe in diesen Fällen nur, dem Versicherten die Entscheidung der einzelnen Unternehmen verständlich darzulegen und die Hintergründe zu erläutern. „Dieser Dienst wird von den Versicherten durchaus positiv aufgenommen, die für nachvollziehbare Erläuterungen dankbar sind.“