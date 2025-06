Wohngebäude: Baumfällkosten nach Sturmschaden nicht immer versichert

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Bundestagsfraktion schlägt in einem Positionspapier vor, dass künftig der Gesetzgeber über Prämienhöhe und Leistungen der Elementarschadenversicherung bestimmt. Sturmflut und steigendes Grundwasser sollen abgedeckt sein. Was die Versicherer dazu sagen. (Bild: Provinzial) mehr ...

Ein an einem Hang gelegenes Gebäude wies Risse auf. Dem Besitzer zufolge hing dies mit einem allmählichen Erdrutsch zusammen. Mit seinem Versicherer geriet er in Clinch. Wie der Begriff im Sinne der Versicherungs-Bedingungen auszulegen ist, entschied letztendlich der Bundesgerichtshof. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

15.11.2017 –

Manchmal müssen sich Gerichte mit sehr ungewöhnlichen Ereignissen befassen. So auch in einem kürzlich entschiedenen Fall, in dem es um die Beschädigung eines Wehres durch Hochwasser ging. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...