Wohngebäude: Assistierte Wertermittlung reduziert Fragenzahl

15.4.2020 – Seit dem 1. September 2019 nutzt die Provinzial Nordwest in zwei Bundesländern ein selbst entwickeltes Gebäude-Informationssystem. Damit wird nicht nur die Zahl der Fragen im Antrag minimiert. Durch die Verwendung von Geodaten wird darüber hinaus zukünftig die Überprüfung der Bestandsimmobilien wesentlich weniger zeitaufwendig, zeigte sich Projektteam-Mitglied Andreas Vietor im Interview mit dem VersicherungsJournal überzeugt.

VersicherungsJournal: Herr Vietor, Sie sind Hauptabteilungsleiter Geschäftsfeld Privatkunden/ Komposit bei der Westfälischen Provinzial Versicherung AG. Seit dem 1. September letzten Jahres nutzt die Provinzial Nordwest das mit universitärer Unterstützung und externen Spezialisten selbst entwickelte Gebäude-Informationssystem „Progis“. Wie funktioniert damit die Gebäudewertermittlung aus Sicht des Vermittlers?

Andreas Vietor: Der Vermittler kann vor oder während des Gesprächs mit seinem Kunden unsere Web-basierte Anwendung aufrufen. Nach Eingabe der Risikoadresse erhält er neben der Ansicht auf die Gebäude die Größenangaben (cbm-umbauter Raum) und zusätzliche Informationen wie zum Beispiel die Art der Nutzung, die Grundfläche, das Flurstück.

Der Vermittler erhält damit zur Risikoanalyse weitere wichtige Informationen. So werden auch Nebengebäude auf dem Grundstück oder eine vorhandene Photovoltaikanlage auf einem Blick sichtbar.

VersicherungsJournal: Welche Informationen benötigen Sie über die Adresse hinaus noch, um den Gebäudewert zu ermitteln?

Vietor: Da es sich bei „Progis“ um eine assistierte Wertermittlung handelt, benötigen wir nur noch wenige Daten. Dies sind das Baujahr, die Nutzungsart und die Information, ob ein Keller vorhanden ist und dieser zu Wohnzwecken ausgebaut wurde. Zusätzliche Informationen benötigen wir von unseren Kunden nicht mehr.

VersicherungsJournal: Wie ermitteln Sie den Versicherungswert?

Vietor: Die ermittelten Größen des Gebäudes und die erfassten Zusatzinformationen fließen in unsere Wertermittlungsmethode ein. Hierbei berücksichtigen wir natürlich den Regionalfaktor der Baukosten und berechnen so den Wert 1914. Der Wert wird dann automatisch in unseren Angebotsrechner überführt und der Kunde erhält so sehr schnell und unkompliziert ein Angebot. Außerdem erstellen wir einen Gebäudereport mit allen wichtigen Daten.

VersicherungsJournal: Sie vertrauen Ihrer Methode und gewähren Unterversicherungs-Verzicht?

Vietor: Selbstverständlich. Wir gewähren den Unterversicherungs-Verzicht, wenn die Wertermittlung über „Progis“ erfolgt und die Zusatzangaben korrekt sind.

VersicherungsJournal: Ist das Informationssystem nur für Wohngebäude nutzbar?

Vietor: Nein, es sind grundsätzlich alle Gebäude erfasst und so dient das System zum Beispiel der idealen Gesprächsvorbereitung und Risikobewertung bei gewerblichen und landwirtschaftlichen Objekten. Durch die Angabe zur Nutzungsart erkennt man sofort, ob es sich zum Beispiel um eine gewerbliche Halle, einen Stall, eine Scheune oder eben ein Wohnhaus handelt.

VersicherungsJournal: In welchen Fällen ist das System denn nicht anwendbar?

Vietor: Es gibt nur wenige Fälle in denen „Progis“ an seine Grenzen stößt, zum Beispiel bei denkmalgeschützten, historischen Gebäuden bis hin zu außergewöhnlichen Designerprojekten. Hier fordern wir in der Regel ein Gutachten an.

Eine „normale“ Wertermittlung benötigen wir immer dann, wenn die Daten noch nicht vorliegen (zum Beispiel bei Neubauten).

VersicherungsJournal: Zum Hintergrund: Woher beziehen Sie die Daten, die Sie verwenden?

Vietor: Wir beziehen die Daten von unterschiedlichen Quellen, greifen aber auch auf öffentlich verfügbare Daten zu. Es gibt beispielsweise frei zugängliche Luftaufnahmen oder geo-koordinierte Daten zum Zwecke der Städte- beziehungsweise Flächenplanung, die wir für unsere Zwecke nutzbar machen.

VersicherungsJournal: Was erwarten Sie an Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren?

Vietor: Bei der Provinzial Nordwest steht immer die Frage „Wie kann uns die Digitalisierung im Kerngeschäft helfen?“ im Mittelpunkt. Mit unserem, meines Wissens, in Deutschland bislang einzigartigen System hat sich nicht nur der Angebots- und Antragsprozess digitalisiert und verschlankt. Darüber hinaus ist zukünftig die Überprüfung der Bestandsimmobilien wesentlich weniger zeitaufwendig. Wir sind dann zeitnah in der Lage, die Versicherungswerte im Sinne unserer Kunden zu überprüfen und sie den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. In weiteren Entwicklungsstufen werden wir „Progis“ durch die Nutzung weiterer Datenquellen weiter ausbauen und die Qualität und Transparenz der Wertermittlung gegenüber unseren Kunden weiter erhöhen. Hierzu vernetzen wir uns natürlich auch innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.

