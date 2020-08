Wohngebäude absichern für Einsteiger und Praktiker

18.8.2020 – Das in zweiter Auflage erschienene Buch „Wohngebäudeversicherung“ vermittelt die theoretischen Grundlagen anhand von zahlreichen Beispielen, Übungen und Schadenfällen. Dadurch finden Einsteiger einen leichten Zugang. Für Vermittler, Ausbilder oder Dozenten, die Fachbegriffe oder Bedingungen illustrieren möchten, ist das Buch eine Fundgrube. Es basiert auf dem Bedingungswerk Proximus 4. Auf aktuelle Marktentwicklungen, wie beispielsweise Quadratmeter-Pauschaltarife, gehen die Autoren nicht ein. Das rund 120 Seiten umfassende Buch kostet 24,90 Euro.

Bei einem Gewitter schlägt ein Blitz in eine zwölf Meter hohe Tanne ein und spaltet den Stamm. Der obere Teil der Tanne fällt auf das direkt daneben stehende Wohnhaus und beschädigt das Dach und die Balkonbrüstung. Ist dieser Schaden durch Blitzschlag versichert und wenn ja, warum? (Die Lösung findet sich am Ende des Artikels.)

Wohngebäudeversicherung anhand lebendiger Praxisbeispiele

Dieses Beispiel ist dem ersten Kapitel des Buches „Wohngebäudeversicherung – Eine Erläuterung anhand praktischer Fälle“ des Autorenteams Jörg E. Lemberg (Jurist und Versicherungs-Betriebswirt) und Andreas Luksch (Versicherungs-Betriebswirt) entnommen. Solche kurzen, in den späteren Kapiteln auch längere, komplexe Übungen und Beispiele prägen dieses Lehrbuch.

So werden abstrakte Definitionen, Bedingungen und Rechenmethoden praxisgerecht veranschaulicht. Das soll den Lehrstoff auflockern, damit das Lesen gelegentlich zum Vergnügen wird, hoffen die Autoren. Gut gedacht, aber gestalterisch nicht so gut gemacht. Beispiele, Lösungen und Ergebnisse – in kleinerer Schrifttype – werden nur durch halbfette Überschriften und einen grauen Längsbalken hervorgehoben.

Spätestens wenn Schadenfälle über mehrere Seiten analysiert werden, ist die Orientierung schwierig. Der Leser muss Definitionen, Zwischenergebnisse, eine Abwandlung des Beispiels, das Ergebnis, Hinweise, dazwischen theoretische Ausführungen auseinanderhalten. Bei der nächsten Auflage sollte in die Gestaltung investiert werden, damit das Lesen auch optisch vergnüglicher wird. Das gute „Beiwerk“ zum Fachbuch hätte es verdient.

Solide Wissensbasis und Nachschlagewerk

Die Gliederung und Darstellung des insgesamt 116 Seiten umfassenden Buches in der zweiten, aktualisierten, im Juni veröffentlichten Auflage sind weiterhin systematisch und schnörkellos. Basis sind die Versicherungs-Bedingungen des fiktiven Unternehmens Proximus. Damit eignet sich das Werk auch zur Ergänzung der Aus- und Weiterbildungsliteratur der Versicherungsbranche.

Seine sieben Kapitel sind:

Versicherte Gefahren,

Versicherte Sachen,

Bedarfsermittlung und Prämie,

Versicherte Kosten und (versicherter) Mietausfall,

Obliegenheiten,

Abschluss und Beginn des Wohngebäude-Versicherungsvertrages sowie

Vertragsbeendigung.

20 Tabellen – leider ohne Abbildungsverzeichnis – und ein ausführliches Stichwortverzeichnis ergänzen die Abschnitte. Hinzu kommt die Definition und leicht verständliche Erklärung gängiger Fachbegriffe.

Fundgrube für Vermittler, Ausbilder und Dozenten

Alle, die praktische Beispiele suchen, etwa um Versicherungs-Bedingungen fallbezogen zu interpretieren oder Lösungswege selbst für komplexe Schadenfälle nachzuvollziehen, bieten die Autoren eine Fülle an Material und Anregungen. Dazu gehören auch Rechenaufgaben von der Ermittlung der korrekten Versicherungssumme bis hin zur Mietwertentschädigung.

Juristische Grundlagen werden allgemein verständlich ohne Berücksichtigung von „Musterurteilen“ erklärt. In Kapitel fünf „Obliegenheiten“ finden sich unter anderem die verbale und tabellarische Gegenüberstellung der gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten des Versicherungsnehmers in der Wohngebäudeversicherung, wieder mit Beispielen und deren Lösung.

Wann kann ein Kunde seinen Vertrag außerordentlich kündigen? In Kapital sieben gibt eine Abbildung die Antwort auf einen Blick. Auf rund zehn Seiten kann das Thema „Kündigung“ dann anhand von Praxisfällen vertieft werden.

Was das Buch nicht leistet: Auf moderne Regelwerke, wie beispielsweise Quadratmeter-Pauschaltarife, wird nicht eingegangen.

Die Lösung zum Beispiel „Blitzeinschlag“

Als Pflanze auf dem Grundstück gehört die Tanne nicht zum versicherten Gebäude und auch nicht zu den versicherten Sachen (Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume sind im Übrigen durch die Klausel PK 7363 versicherbar). Jedoch stellt eine Tanne nach § 90 BGB eine Sache im Sinne eines körperlichen Gegenstands dar.

Da der Blitz also auf eine Sache übergegangen ist und dadurch letztlich das versicherte Gebäude beschädigt wurde, ist der Schaden durch den Blitzschlag versichert.

Lesetipp

Lemberg, Jörg E./Luksch, Andreas: „Wohngebäudeversicherung – Eine Erläuterung anhand praktischer Fälle“, ISBN 978-3-96329-326-9, 116 Seiten, zweite komplett überarbeitete Auflage, Karlsruhe 2020 Verlag Versicherungswirtschaft.

Das Buch kostet 24,90 Euro. Es ist unter anderem direkt bei dem Verlag zuzüglich Versandkosten unter diesem Link erhältlich.