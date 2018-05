Wo deutsche Urlauber am häufigsten medizinische Hilfe brauchen

25.5.2018

Der ADAC Ambulanzdienst hat im vergangenen Jahr Hilfeleistungen für etwa 55.300 Patienten (plus rund ein halbes Prozent) in 193 Ländern geleistet. Dies ist der am Donnerstag von der ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG veröffentlichten Jahresbilanz zu entnehmen. Für knapp jeden vierten Patienten (12.900) war ein Krankenrücktransport in eine Klinik in der Heimat zu organisieren – das waren über sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor.

WERBUNG

Mehr als jeder Dritte davon wurde per Flugzeug zurückgebracht. Hauptursachen für Rücktransporte waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Hirnblutungen (etwa 70 Prozent) sowie Unfälle (15 Prozent). Kostenpunkt für einen ADAC Ambulanz-Sonderflug nach Deutschland: von Ägypten oder den Kanarischen Inseln bis zu 45.000 Euro, von Mexiko bis zu 70.000 Euro und von Asien oder Australien bis zu 130.000 Euro.

Die meisten erkrankten und verletzten Europa-Urlauber (jeweils über 6.000) waren in Spanien und Österreich zu betreuen. Dahinter folgen die Türkei und Italien – dort wurde über 5.000 beziehungsweise mehr als 4.500 Mal medizinische Hilfe geleistet. Bei den Weltreisenden liegen die USA mit Hilfeleistungen in über 1.500 Fällen an der Spitze, gefolgt von Thailand (gut 1.200 behandelte Patienten) und Ägypten (über 900). Während für Griechenland ein Plus von über einem Fünftel zu Buche stand, war für Frankreich ein Rückgang von fast einem Zehntel zu verzeichnen. Hier spiegelt sich nach Ansicht des ADAC Ambulanzdienstes „ein verändertes Reiseverhalten wider – hin zu eher klassischen europäischen Urlaubs- und Autoreiseländern“.