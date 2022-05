Wo Autofahrer 2021 am häufigsten von Unwettern betroffen waren

9.5.2022 – Im vergangenen Jahr waren Bayern und Baden-Württemberg am häufigsten und stärksten von Sturm-, Hagel- oder Blitzschäden an Kraftfahrzeugen betroffen. Überschwemmungsschäden traten zum Großteil in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rheinland-Pfalz auf. Dies zeigt die Unwetterbilanz 2021 der Versicherungswirtschaft.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Versicherer 1,7 Milliarden Euro für versicherte Naturgefahrenschäden an Kraftfahrzeugen ausgegeben. Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Freitag im Rahmen der Veröffentlichung der Naturgefahrenbilanz 2021 bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 27.5.2021) haben sich die Kosten damit in etwa verfünffacht. Rund 1,3 Milliarden Euro hatten die Versicherer für 400.000 Schäden durch die Gefahren Sturm, Hagel und Blitz zu bezahlen. Die verbleibenden 400 Millionen Euro entfielen auf etwa 50.000 Überschwemmungsschäden.

GDV: Deutlich überdurchschnittliches Schadenjahr

Dazu GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen: „Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schadenjahr hat sich die Schadensumme fast verdoppelt“. Die Zahl der beschädigten versicherten Fahrzeuge liegt seiner Aussage zufolge im langjährigen Durchschnitt bei circa 390.000 pro Jahr, die Schadensumme bei etwa 900 Millionen Euro.

Verantwortlich für die hohen Schäden im vergangenen Jahr seien zwei Wetterextreme – zum einen die Unwetterserie im Juni (9.7.2021) und zum anderen die Juli-Sturzflut im Ahrtal (8.12.2021, 3.2.2022, 23.3.2021).

2021 hat sich laut Asmussen „erneut gezeigt, dass die Folgen des Klimawandels in Deutschland längst spürbar sind. Schon wenige extreme Wetterlagen können immense Schäden anrichten“.

Sturm, Hagel, Blitz: Bayern mit dem höchsten Schadenvolumen

Vom Volumen her am stärksten betroffen war in Sachen Sturm-, Hagel- und Blitzschäden Bayern. Dort standen Kosten von rund 556 Millionen Euro für 163.500 Ereignisse an. In Baden-Württemberg waren es 498 Millionen Euro für 139.500 dieser Schäden.

An dritter Stelle folgt Nordrhein-Westfalen (NRW) mit 90 Millionen Euro für 37.000 Fälle. Die niedrigsten Werte waren in Bremen (eine Million Euro für 500 Ereignisse) sowie in der Hansestadt Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern (jeweils vier Millionen Euro für je 1.500 Schäden) zu verzeichnen.

In Baden-Württemberg am meisten Schadenmeldungen pro 1.000 Verträge

Bezüglich der Schadenhäufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Fahrzeuge liegt mit 19,9 Baden-Württemberg an erster Stelle. Für Bayern weisen die Verbandsstatistiker einen Wert von 18,9 aus.

Andererseits waren es in Bremen und Schleswig-Holstein nur 1,6 Schäden pro 1.000 Verträge. Werte von weniger als zwei werden zudem für Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und die Hansestadt Hamburg ausgewiesen.

Überschwemmungen: NRW mit Abstand am stärksten betroffen

Überschwemmungen waren vor allem zwei Bundesländer betroffen. NRW hatte mit 245,5 Millionen Euro (über 61 Prozent) für 32.300 Ereignisse den größten Aufwand zu tragen. Mit 122 Millionen Euro für 11.800 Fälle entfiel ein weiteres knappes Drittel auf Rheinland-Pfalz.

Die höchste Schadenhäufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Fahrzeuge haben die Verbandsstatistiker mit 4,1 für Rheinland-Pfalz errechnet. Für NRW wird ein Wert von 2,9 angegeben. In allen anderen Bundesländern traten höchstens 0,3 Schäden pro 1.000 Verträge auf (Baden-Württemberg).