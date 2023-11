Wirtschaftswoche zeichnet die besten Basisrenten aus

9.11.2023 – Gemeinsam mit Morgen & Morgen hat das Wirtschaftsmagazin wieder einen Vergleich zu Basisrenten veröffentlicht. 22 Rürup-Renten ohne Beitragsgarantie und zehn mit Garantieversprechen für zwei Beispielfälle erhielten Bestnoten.

Die Wirtschaftswoche hat in Zusammenarbeit mit der Morgen & Morgen GmbH (M&M) auch in diesem Herbst, wie bereits in den Vorjahren, „die beste Rürup-Rente“ mit und ohne Garantien ermittelt. Den Bericht veröffentlichte die Redaktion auf ihrer Webseite.

Angaben zum Vergleich

Für das Wirtschaftsmagazin hat Morgen & Morgen 27 Versicherer und ihre Offerten unter die Lupe genommen. Der vorliegende Vergleich basiert auf zwei Fallbeispielen.

Dabei entscheidet sich ein 50-Jähriger für einen Vertrag mit einem monatlichen Beitrag von 750 Euro. Die Laufzeit beträgt zwölf Jahre. Eine 37-Jährige wählt dagegen einen monatlichen Beitrag von 250 Euro. Der Vertrag läuft 30 Jahre.

Für beide Musterkunden rechneten die Experten des Analyseunternehmens jeweils die Varianten ohne und mit Beitragsgarantie (je nach Anbieter zwischen 80 und 100 Prozent). Die Höchstnote „sehr gut“ erhielten die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Punkte wurden sowohl für die Ansparphase als auch für die Rentenzeit vergeben. Daraus ergab sich die Gesamtbewertung.

Große Auswahl für jüngere Musterkundin mit …

Die 37-jährige Musterkundin hat die größte Auswahl. Nach ihren Vorgaben wurden 14 Basisrenten ohne Beitragsgarantie und acht mit Garantie mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Anders als in den Vorjahren (VersicherungsJournal 10.11.2022, 12.11.2021), gab es für die Versicherer nur Noten, aber keine Punkte, um die Bewertung nachzuvollziehen.

Folgende Gesellschaften erhielten beim Vergleich der Tarife ohne Beitragsgarantie für die Musterkundin die Bestnote „sehr gut“:

… und ohne Garantie

Außerdem erhalten acht Produkte mit Garantie für die 37-Jährige die Note „sehr gut“. Diese werden angeboten von:

Allianz („BasisRente performance+ – T79“),

Alte Leipziger („ALfonds-Basis – Tarif FR75“),

Axa/DBV („ALVI1 Relax BasisRente Chance“),

Canada Life („Generation basic plus“),

Continentale („BasisRente Invest Garant BRIG“),

Hansemerkur Lebensversicherung AG („Basis Care Invest“),

LV 1871 („MeinPlan Basisrente – FBRV PCS“) und

Württembergische Lebensversicherung AG („Genius BasisRente mit Garantieplan“).

Deutlich kleineres Angebot für den älteren Kunden

Der 50-jährige Musterkunde kann sich zwischen fünf Verträgen ohne Beitragsgarantie und zwei Tarifen mit Garantie entscheiden, die die Experten mit „sehr gut“ bewerteten. Solche Tarife ohne Beitragsversprechen bieten folgende Produktgeber an:

Allianz („BasisRente InvestFlex BVRF1“),

Barmenia („BasisRente Invest“),

Canada Life („Generation basic plus“),

Hansemerkur („Basis Care Invest“) und

HDI („CleverInvest HARFB22“).

Beim Beispielfall mit Garantie schafften nur zwei Anbieter die Höchstnote. Hier punkten die Hansemerkur („CleverInvest HARFB22“) und die Allianz („CleverInvest HARFB22“).

Franke und Bornberg zeichnet 88 Basistarife aus

Mitte Oktober hat auch die Franke und Bornberg GmbH ein Update ihres Altersvorsorge-Ratings veröffentlicht. In dem Produktrating wurden private Rentenversicherungen aller drei Schichten der privaten Altersvorsorge (erste: Rürup, zweite: Riester, dritte: ungeförderte Privatrente) unter die Lupe genommen.

Von den insgesamt 429 Testkandidaten entfielen 259 Tarife auf die dritte Schicht. Neben den Segmenten Klassik, neue Klassik, Indexpolicen und Hybridprodukte (12.10.2023) wurden auch 106 fondsgebundene Rentenversicherungen untersucht (25.10.2023).

Zu den Testkandidaten zählten auch 153 Rürup-Renten. 88 davon erhielten die Höchstnote „FFF+“ (1.11.2023).

Rürup-Bestand legt zu

Im vergangenen Jahr konnten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer sowohl den eingelösten Neuzugang als auch den Bestand an Basisrenten-Verträgen kräftig ausbauen.

Während der Neuzugang (plus fast ein Sechstel auf 117.200 eingelöste Versicherungsscheine) zum zweiten Mal in Folge sechsstellig war, wuchs der Bestand mit annähernd vier Prozent (auf 2,6 Milliarden Euro) so stark wie schon lange nicht mehr (21.7.2023).

Im Maklermarkt zählt diese staatlich geförderte private Rente nicht zu den Verkaufsschlagern. Die Allianz ist der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Basisrenten-Policen geht. Dahinter folgen die Alte Leipziger, die Canada Life und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.. Das zeigen die Asscompact Trends (21.7.2023).