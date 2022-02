Wintersturm-Serie auf Platz drei der teuersten Sturmereignisse

28.2.2022

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) beziffert die Höhe der versicherten Schäden, welche die drei Stürme „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ in den letzten zwei Wochen verursacht haben, aktuell auf 1,4 Milliarden Euro.

Davon schlagen 1,25 Milliarden Euro für 900.000 beschädigte Häuser, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe bei den Sachversicherern zu Buche. Die Kfz-Versicherer kommen mit 125 Millionen Euro für 65.000 Schäden vergleichsweise glimpflich weg.

Die Sturmserie belegt damit nach GDV-Angaben Platz drei der schwersten Winterstürme in Deutschland seit 2002. Diese Liste führt „Kyrill“, der 2007 wütete, mit 3,6 Milliarden Euro versicherten Schäden an. Dahinter folgt „Jeanett“ aus dem Jahr 2002 mit 1,44 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 30.5.2013). Drei schwere orkanartige Stürme in so kurzer Zeit seien bislang eher selten in Deutschland.

Die Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) rechnet mit Kosten von 500 Millionen Euro durch „Ylenia“, 900 Millionen Euro durch „Zeynep“ und 200 Millionen Euro durch „Antonia“ (21.2.2022, Medienspiegel 23.2.2021). Aon Deutschland kommt ebenfalls für die gesamte Sturmserie auf 1,6 Milliarden Euro (22.2.2022). Sturm „Nadia“, der bis zu 150 Millionen Euro kostete, hatte die diesjährige Sturmsaison eingeläutet (2.2.2022).