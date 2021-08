Wie werden in Containern gelagerte Güter abgesichert?

18.8.2021 – In dieser Folge der Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ wird eine Aufgabe aus dem Bereich gewerbliche Sachversicherung vorgestellt. Lösen mussten sie angehende Versicherungsfachwirte in ihrer DIHK-Abschlussprüfung.

Wo längere Zeit gebaut oder gearbeitet wird, sind wertvolle Werkstoffe, Geräte und Maschinen meist in Containern untergebracht. Lassen sich so zwischengelagerte Güter versichern, und wenn ja, wo und wie?

Diese offizielle Prüfungsfrage für angehende Versicherungsfachwirte mit dem Schwerpunkt „Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden – Produktmanagement“ aus dem Frühjahr 2019 wurde als relativ schwer eingestuft. Wer sie vollständig und richtig beantworten kann, darf sich 20 Prozent der Gesamtpunktzahl der Klausur gutschreiben.

Ausgangssituation

Die Proximus Versicherung AG entwickelt derzeit ein Zielgruppenprodukt für Unternehmen des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie sind als Mitarbeiter im Produktmanagement der Proximus Versicherung AG Mitglied dieser Arbeitsgruppe

Das Deckungskonzept soll grundsätzlich auf den Versicherungs-Bedingungen „Proximus Gewerbekunden 1“ basieren und den Versicherungsbedarf im Bereich der Allgemeinen Sachversicherung, der Technischen Versicherungen und der Transportversicherung abdecken.

Aufgabe ...

Im Bereich der Transportversicherung soll als Zielgruppenprodukt die Werkverkehrs-Versicherung nach den Proximus AVB Werkverkehr genutzt werden.

In der Vergangenheit häuften sich die Kundenwünsche, die auch Versicherungsschutz für Diebstahl im Rahmen einer „Baustellendeckung“ nachfragten, das heißt, wenn sich die versicherten Güter in Rohbauten, Containern und so weiter auf einer Baustelle befinden, auf der der Garten- und Landschaftsbauer einen Auftrag hat.

... Container gegen Diebstahl versichern

Versicherungsnehmer befördern mit ihren Fahrzeugen Güter (zum Beispiel eigene Rasenmäher, Motorsägen und so weiter) auf eine Baustelle und lagern diese dort in einem verschlossenen stationären Baustellen-Container, damit sie am nächsten Tag morgens diese Arbeitsgeräte gleich einsetzen können. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr werden häufig Container aufgebrochen und Güter entwendet.

a) Erklären Sie anhand der Proximus AVB Werkverkehr, warum kein Versicherungsschutz für die aus dem Container entwendeten Güter besteht.

b) Erläutern Sie drei Aspekte, die in einer Klausel zu den Proximus AVB Werkverkehr geregelt sein müssten, um generell Versicherungsschutz für Diebstahlschäden bei Aufbewahrung der Güter im Container darstellen zu können.

Lösungshinweise

Fachwissen aus dem Handlungsbereich „Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden“ Aufgabe Lösung a) Nach Ziffer 1.1 der Proximus AVB Werkverkehr besteht Versicherungsschutz nur während der Beförderung mit eigenen Fahrzeugen. Zudem endet der Versicherungsschutz nach Ziffer 11.4 mit der Abstellung der Güter im Container, da es sich um die vorläufige Ablieferungsstelle für die nicht zur Auslieferung bestimmten Güter handelt. Der Schaden ist aber während der nun anschließenden Aufbewahrung im Container entstanden. Ein Container ist zudem kein Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen. Dementsprechend ist die Deckungsprüfung, ob es sich um eine versicherte Gefahr (Diebstahl), Ziffer 3.7, handelt, auch obsolet, da für den Aufenthalt im Container generell kein Versicherungsschutz besteht. b) Zum Beispiel: Zunächst wäre bei den Ziffern 1.1 und 1.2 der Gegenstand der Versicherung so zu erweitern, dass nicht nur die Beförderungen, sondern auch der Aufenthalt (in Containern) versichert gilt.

Ebenso ist eine Anpassung in Ziffer 2 bei den Voraussetzungen für die Versicherung erforderlich, da die gewünschte Baustellendeckung die dort genannten Kriterien nicht durchgängig erfüllt.

Bei den versicherten Gefahren sind in Ziffer 3.7 Vereinbarungen erforderlich, wie und wann der Container verschlossen sein muss beziehungsweise welche weiteren Voraussetzungen hierfür gelten sollen.

Bei Ziffer 9.1 (Versicherungssumme) und Ziffer 11 (Dauer der Versicherung), die sich ebenfalls nur auf Beförderungen (mit Fahrzeugen) beziehen, muss ebenfalls eine Konkretisierung im Hinblick auf den Container und den Aufenthalt erfolgen.

Überlegenswert wäre zudem, ob die Obliegenheiten vor und nach Eintritt des Versicherungsfalles (Ziffern 13 und 14) erweitert werden müssten, um das spezielle Risiko des Aufenthaltes und des Containers entsprechend zu berücksichtigen.

