Wie viele Gebäude ohne Elementarschadendeckung dastehen

6.5.2020 – Nur 45 Prozent der Wohngebäude in Deutschland waren 2019 laut GDV gegen erweiterte Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert. In Bremen und Niedersachsen besitzt nur höchstens jedes vierte Haus Versicherungsschutz. In Baden-Württemberg sind es hingegen 94 Prozent.

Bundesweit besaßen 2019 mit 45 Prozent deutlich weniger als die Hälfte der Wohngebäude Versicherungsschutz gegen erweiterte Elementargefahren wie etwa Hochwasser und Überschwemmung.

Dies geht aus der neuesten Schätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. Der Verband hatte seine Daten hierzu Anfang der Woche im Rahmen seiner Veröffentlichung der Unwetterbilanz für das vergangene Jahr (VersicherungsJournal 5.5.2020) bekannt gegeben.

Große Unterschiede bei den Anbündelungsquoten

Die Anbündelungsquoten weichen auf Ebene der einzelnen Bundesländer betrachtet deutlich voneinander ab. Spitzenreiter ist und bleibt Baden-Württemberg. In diesem Bundesland war die Elementarschadendeckung bis Mitte der 1990er-Jahre eine Pflichtversicherung. Die Quote liegt hier, wie im Vorjahr (29.4.2019), bei 94 Prozent.

In sechs weiteren Ländern (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen (NRW), Hessen und Berlin) beträgt die Quote mittlerweile immerhin mehr als 40 Prozent. Knapp unter dieser Marke liegt Hessen. Schlusslicht ist Bremen mit 22 Prozent. In Niedersachsen beträgt die Anbündelungsquote 25 Prozent, in Hamburg 27 Prozent.

So gut wie überall deutliche Zuwächse

Den größten Zuwachs – und zwar um satte elf Prozentpunkte auf 36 Prozent – gab es auf Jahressicht betrachtet im Saarland. In Berlin erhöhte sich die Quote um neun Prozentpunkte (auf 42 Prozent). Um jeweils sechs Prozentpunkte aufwärts ging es in Hessen (auf 42 Prozent), in Schleswig Holstein (auf 29 Prozent) sowie in Hamburg (auf 27 Prozent).

Im Vergleich zu 2011 ging es mit Ausnahme des „Sonderfalls“ Baden-Württemberg in allen Bundesländern um zwischen sechs Prozentpunkte in Sachsen und 24 Prozentpunkte im Saarland aufwärts.

Im letztgenannten Bundesland hat sich die Anbündelungsquote sogar fast verdreifacht. In Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind aktuell in etwa doppelt so viele Wohngebäude mit einer erweiterten Elementarschadendeckung abgesichert als noch vor acht Jahren.

Gefahr starker Regenfälle wird unterschätzt

„Viele Eigentümer unterschätzen die Gefahr starker Regenfälle für ihr Haus. Oder sie schätzen den Umfang ihrer Wohngebäudeversicherung falsch ein“, ließ der GDV bereits im vorigen Frühjahr zum Thema erweiterter Naturgefahrenschutz verlauten.

Nach aktuellen Verbandsangaben fehlt knapp zehn Millionen Hausbesitzern der Schutz vor Elementargefahren wie Starkregen oder Hochwasser. „Hausbesitzer und Mieter sollten ihren Versicherungsschutz überprüfen und anpassen“, rät GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler.

Bereits vor zwei Jahren hatte der Verband erläutert, dass mehr als 99 Prozent der Gebäude in Deutschland problemlos versicherbar seien. Die verbleibenden, besonders gefährdeten Häuser könnten fast alle mit Selbstbehalten oder nach individuellen baulichen Schutzmaßnahmen versichert werden (27.4.2018).

Branche kommt nur langsam voran

Bundesweit ist die Quote auf das Jahr gerechnet immerhin um etwa vier Prozentpunkte gestiegen. Hier wird deutlich, dass die Branche nur langsam vorankommt, was die Anbündelung von erweiterten Elementarschaden-Deckungen an Wohngebäudepolicen betrifft.

Offenbar fruchten die Informationskampagnen in vielen Bundesländern nur bedingt. Mögliche Gründe hierfür können im Extrablatt 1|2020 nachgelesen werden, das sich um das Thema verbundene Wohngebäudeversicherung dreht. In dem Heft werden auch zahlreiche Vorschläge von Vermittlern aufgeführt, wie die Branche hier schneller vorankommen könnte (23.3.2020).