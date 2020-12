Wie viel Mitschuld trägt ein Geisterradler an einem Unfall?

11.12.2020 – Ein Radfahrer behält auch dann sein Vorfahrtsrecht gegenüber einbiegenden Fahrzeugen, wenn er einen Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nutzt. Im Falle einer Kollision muss er sich jedoch ein Mitverschulden anrechnen lassen. So entschied das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht in einem Beschluss vom 9. Juni 2020 (7 U 240/19).

Der Kläger befuhr mit seinem Fahrrad einen Radweg, als er mit einem aus einer Seitenstraße kommenden Fahrzeug kollidierte. Wegen der dabei erlittenen Verletzungen forderte er von dem Versicherer der Autofahrerin Schadenersatz und Schmerzensgeld.

Ja, aber…

Dieser warf dem Mann vor, für den Unfall in erheblicher Weise mitverantwortlich zu sein. Denn er habe den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. Damit habe die Pkw-Lenkerin nicht rechnen müssen. Die Forderungen des Radlers seien daher entsprechend zu kürzen.

Dem schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Kieler Landgericht als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht an.

Nach Ansicht der Richter behält ein Radfahrer unter bestimmten Umständen sein Vorfahrtsrecht gegenüber einbiegenden Fahrzeugen. Dies gilt auch, wenn er wie der Mann verbotswidrig den linken von zwei vorhandenen Radwegen benutzt, der nicht für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist.

Ein darin liegender Verstoß gegen § 2 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung rechtfertige im Fall eines Unfalls jedoch die Annahme eines Mitverschuldens des Fahrradfahrers.

Rechtskräftig

Der Kläger habe aufgrund seiner Pflichtverletzung nicht darauf vertrauen dürfen, dass ihn die Autofahrerin bemerken und ihm sein Vorfahrtsrecht einräumen würde. Er hätte daher entsprechend vorsichtig fahren müssen.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände hielten die Richter beider Instanzen einen Mitverschuldensanteil des Radlers von einem Drittel für gerechtfertigt. Seine Ansprüche wurden daher entsprechend gekürzt.

Die Entscheidung ist rechtskräftig. Der Mann hatte den Fall nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts zwar dem Bundesgerichtshof vorgelegt, seine Nichtzulassungs-Beschwerde jedoch zurückgenommen.