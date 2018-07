Wie teuer darf ein Hilfsmittel sein?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Ausweitung von Pflegeleistungen und die geplante Aufstockung von Pflegepersonal haben Konsequenzen für die Beitragsentwicklung in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Und damit auch in der Pflege-Pflichtversicherung der Privaten. (Bild: PKV-Verband) mehr ...

13.6.2018 –

In welchen Bereichen des Gesundheitswesens sich Patienten im vergangenen Jahr häufig mit Problemen konfrontiert sahen, zeigt der „Monitor Patientenberatung 2017“ der UPD. In diesem wird nicht an Kritik an verschiedenen Verhaltensweisen der gesetzlichen Krankenkassen gespart. (Bild: Wichert) mehr ...