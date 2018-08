Wie stark der Wohnort den Kfz-Versicherungsbeitrag verteuert

31.8.2018 – Die Kfz-Versicherungsbeiträge zweier ansonsten identischer Versicherungsnehmer liegen um bis zu mehrere Hundert Euro pro Jahr auseinander, wenn man im Zulassungsbezirk mit der niedrigsten Regionalklasse statt mit der höchsten wohnt. Durch postleitzahlengenaue Tarifierung kann es in derselben Straße Unterschiede von bis zu fast 200 Euro beim Beitrag geben. Dies zeigen aktuelle Modellrechnungen von Check24.

Nach der neuen, am Donnerstag vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten (unverbindlichen) Regionalklassenstatistik wird rund jedes vierte Kraftfahrzeug in eine neue Regionalklasse eingestuft. Dies teilt sich etwa zur Hälfte auf Herauf- und Herabstufungen auf (VersicherungsJournal 31.8.2018).

Wohnort führt zu großen Beitragsunterschieden

Die Check24 Vergleichsportal GmbH hat anhand von Beispielrechnungen für verschiedene Profile untersucht, wie groß der Unterschied beim Kfz-Versicherungsbeitrag von der höchsten zur niedrigsten Regionalklasse bei ansonsten identischen Tarifmerkmalen im Extremfall sein kann. Basis der Berechnungen sind die Tarife der Autoversicherer, die auf dem als Versicherungsmakler registrierten Portal gelistet sind.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es für den Modellkunden „junger Single“ eine Preisdifferenz von annähernd 100 Euro zwischen dem Zulassungsbezirk Uckermark in Brandenburg (niedrigste Regionalklasse mit dem niedrigsten Schadenindex) und dem Bezirk Offenbach in Hessen (höchste Regionalklasse). Für den Modellkunden „Senior“ sind es immerhin noch fast 55 Euro. Prozentual gesehen beträgt der Unterschied bis zu fast 50 Prozent.

Größte Unterschiede in Vollkasko

In der Teilkaskoversicherung ergibt ein Umzug vom Zulassungsbezirk Bamberg (niedrigste Regionalklasse mit dem niedrigsten Schadenindex) in den Bezirk Ostallgäu (höchste Regionalklasse mit dem höchsten Schadenindex) für den jungen Single eine Differenz von fast 90 Euro. Prozentual gesehen beträgt der Unterschied bis zu fast 25 Prozent.

Am größten sind die Unterschiede in der Vollkaskoversicherung. Hier liegt die Differenz zwischen dem Bezirk Wesermarsch in Niedersachsen (niedrigste Regionalklasse mit dem niedrigsten Schadenindex) und dem Zulassungsbezirk Berlin (höchste Regionalklasse mit dem höchsten Schadenindex) bei bis zu fast 280 Euro. Prozentual gesehen sind es bis zu fast 60 Prozent.

(Bild: Check24)

So wirkt sich die Postleizahl aus

Wie Check24 weiter mitteilt, stützen die meisten Versicherer „sich nicht nur auf die grobe Einteilung der Regionalklassen, sondern berechnen die Beiträge postleitzahlgenau". Dies führt dazu, dass sich der Kfz-Versicherungsbeitrag in einer Straße in verschiedenen Postleitzahlgebieten erheblich unterscheiden kann.

So zahlt der junge Single, der auf der Landsberger Allee in Berlin wohnt, im Postleitzahlengebiet 10249 im Modellfall 954,35 Euro (Haftpflicht und Vollkasko; weitere Erläuterung zu den gewählten Tarifmerkmalen sind in diesem PDF-Dokument (180 KB) nachzulesen). Im Postleitzahlengebiet 12681 werden hingegen nur 762,07 Euro fällig, das sind über 192 Euro weniger.

In der Georg-Schumann-Straße in Leipzig liegt der Unterschied je nach Postleitzahlengebiet bei bis zu 130 Euro. In der Dachauer Straße in München kann er bis zu 107 Euro und in der Elbchaussee in Hamburg bis zu 102 Euro ausmachen.