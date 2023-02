Wie sich die Versicherungsschutz-Lücke bei Wetter- und Klimaereignissen schließen lässt

13.2.2023 – Der Großteil der Versicherer betrachtet „klimabezogene Anpassungsmaßnahmen“ – etwa Frühwarnsysteme oder bauliche Maßnahmen – als effektiven Weg, Nichtleben-Versicherungen auch in Zukunft verfügbar und leistbar zu halten. Dies geht aus einer Eiopa-Umfrage hervor. Manche Anbieter sehen rechtliche und Kosten-Hürden, die Behörde sieht „Raum für Verbesserung“.

Derzeit sind nur 23 Prozent der durch extreme Wetter- und Klimaereignisse in Europa verursachten Gesamtschäden versichert, stellt die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) fest.

Dies führe zu einer „erheblichen Versicherungsschutzlücke“, die angesichts aktueller Klimaprognosen noch größer werden dürfte.

Klimabezogene Anpassungsmaßnahmen – wie Hochwasserschutztüren und -fenster, hitze- und feuerbeständige Baumaterialien gegen äußere Brandeinwirkung oder Wetterwarnsysteme – können, so die Eiopa, ein wichtiges Instrument für die Aufrechterhaltung der Versicherbarkeit gegen Naturkatastrophen-Schäden sein.

Letztlich seien Anpassungsmaßnahmen ein Mittel, das helfen könne, „die klimabezogene Versicherungsschutz-Lücke in Europa zu verringern“.

Aufrechterhaltung von Versicher- und Leistbarkeit

Hochwasser im Ahrtal 2021 (Bild: Provinzial)

Angesichts dessen hat die Eiopa analysiert, welche Praxis Versicherer in diesem Zusammenhang in ihrem Underwriting verfolgen und welche Hindernisse diese dabei sehen. Der Bericht dazu ist kürzlich erschienen. Er basiert auf Aussagen von 31 Versicherungs-Unternehmen aus 14 Ländern, die sich 2022 freiwillig an der Untersuchung beteiligt haben.

Rund 70 Prozent der Teilnehmer sehen klimabezogene Anpassungsmaßnahmen als effektives Werkzeug an, um vor dem Hintergrund des Klimawandels Nichtleben-Deckungen langfristig verfügbar und leistbar zu halten.

Zirka die Hälfte der Teilnehmer gab an, Versicherungsprodukte anzubieten, die klimabezogene Anpassungsmaßnahmen vorsehen oder Anreize zu deren Nutzung geben – in erster Linie in der Sach-, in geringerem Ausmaß in der Ernte- und der Kfz-Versicherung.

Frühwarnsysteme und andere Maßnahmen

Mehrere Teilnehmer hoben den Einsatz eines Extremwetter-„Frühwarnsystems“ hervor. Warnmeldungen für Versicherte mit spezifischen, auf die versicherten Güter zugeschnittenen Handlungsempfehlungen können effektiv der Risikoprävention dienen, heißt es im Bericht.

Zu den Maßnahmen, die Versicherer im Underwriting integriert haben, zählen etwa der Einsatz von Hartglas gegen Hagelrisiko, von automatisch schließenden Türen als Hochwasserschutz oder die Verwendung „klimaresilienten“ Materials zur Reparatur von Schaden, um künftigen Schäden vorzubeugen.

Derlei Maßnahmen können Versicherungsnehmer teuer kommen. Nur eine Minderheit der Versicherer bot ausdrücklich Prämiennachlässe an, um einen Anreiz zu deren Einsatz zu schaffen, wird in dem Bericht angemerkt.

Rechtliche Vorgaben und Kosten als Hürden

Auf mögliche Hindernisse für eine breitere Implementierung klimabezogener Anpassungsmaßnahmen im Produktdesign von Nichtlebens-Versicherungen angesprochen, nannten einige Teilnehmer rechtliche Aspekte und Kosten als potenzielle Faktoren.

Dabei wurde auch angeführt, dass „das in Retail-Versicherungsverträgen nötige Maß an Standardisierung“ es erschwere, die risikobasierten Effekte von Anpassungsmaßnahmen, die die Versicherungsnehmer ergreifen, festzustellen.

Versicherungsmarkt „in einem relativ frühen Stadium“

„Während Fortschritte dabei gemacht werden, wie Versicherungs-Unternehmen ihre Underwriting-Praxis in Nichtleben dem Klimawandel anpassen, zeigt der Bericht, dass der EU-Versicherungsmarkt insgesamt in einem relativ frühen Stadium zu sein scheint“, diagnostiziert die Eiopa.

Sie sieht „weiteren Raum für Verbesserung“ speziell im Hinblick auf die Standardisierung der Implementierung „klimabezogener Anpassungsmaßnahmen in Versicherungsverträgen“.

Mit dem Ziel, die Anpassung an den Klimawandel in der Nichtlebensversicherung voranzubringen, will die Behörde dazu beitragen, Hürden aus dem Weg zu räumen, wie sie in einer Mitteilung bekundet.

Dazu gehöre die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Klimarisiken und damit zusammenhängende Präventionsmaßnahmen ebenso wie die Förderung der Nutzung von Open-Source-Modellen und -Daten.

Zum Herunterladen

Der 32-seitige Bericht „Impact Underwriting – Report on the Implementation of Climate Related Adaptation Measures in Non-Life Underwriting Practices“ kann von der Eiopa-Website als PDF-Dokument heruntergeladen werden.