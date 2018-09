Wie schwerfällige Versicherer zu „schnellen Sportbooten“ werden

25.9.2018 – Die Arbeitsweise deutscher Versicherer wird sich grundlegend ändern. Statt Projekte langfristig umfangreich zu planen, werden künftig Ideen flexibel erarbeitet und schon frühzeitig immer wieder auf ihre Wirksamkeit hin getestet. Längst setzen auch in Deutschland immer mehr Versicherer auf agiles Arbeiten. Das ist das Fazit einer Berater-Veranstaltung mit Praktikern, die neue Versicherungskonzepte erstellt haben.

„Agile hat mich gedreht. Ich kann mir heute ein Arbeiten in einem Einzelbüro überhaupt nicht mehr vorstellen“, sagte Wolfgang Pander, Projektmanager bei der Basler Versicherung AG anlässlich der „Digitalization in Insurance“.

Wolfgang Pander (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die Tagung wurde letzte Woche von der Sollers Consulting GmbH in Köln veranstaltet.

Eine Reihe von Experten schilderten ihre ersten Erlebnisse mit der neuen Arbeitsweise, die Assekuranzen von „schwerfälligen Dampfern“ in „schnelle Sportboote“ verwandeln soll.

Umstritten ist vor allem, ob innovative Entwicklungen auch dann erreicht werden, wenn nur ein Teil von Teams agil arbeitet.

Überwiegend glauben die Experten, dass eine solche halbherzige Umsetzung eher kontraproduktiv wirken könnte.

So berichtete Mathias Nestler, heute als Chief Technik Officer bei dem neuen digitalen Versicherer Friday Insurance S.A. tätig, von seinen Erfahrungen mit der von ihm entwickelten App „Barzahlen“.

Untersuchungen bestätigen die Überlegenheit von agilem Projektmanagement. Micha? Trochimczuk, Managing Partner von Sollers Consulting

Mehr Projekte erfolgreich

Im klassischen Arbeitsstil hätte man mehr Zeit für das Planen des Projekts gebraucht, als für die tatsächliche Umsetzung. Daher habe man sich vollkommen von sogenannten Road-Maps verabschiedet, um kundenzentrierte Teilprojekte zu verwirklichen. „Untersuchungen bestätigen die Überlegenheit von agilem Projektmanagement“, sagte Micha Trochimczuk, Managing Partner von Sollers Consulting.

Micha Trochimczuk (Bild: Schmidt-Kasparek)

So würden rund 42 Prozent aller agilen Projekte mit vollem Erfolg zu Ende gebracht. Nur acht Prozent würden scheitern.

In traditionellen Wasserfallprojekten, bei denen hierarchisch und detailliert geplant wird, betrage die Erfolgsquote nur 26 Prozent. Gleichzeitig sei die Zahl der erfolgreichen Wasserfallprojekte kaum höher als die der gescheiterten.

Das große Problem: In den Versicherungen müssen sehr traditionelle Fachleute plötzlich mit sehr innovativen IT-Experten in einem Team zusammenarbeiten. „Daher wird die neue Arbeitsweise auch Opfer fordern“, so Nestler. Nicht jeder „alte Hase“ könne mitgenommen werden.

Die größten Hindernisse sieht Witold Jaworski, Aufsichtsratschef des polnischen Telematik-Anbieters NIO und langjähriges Vorstandsmitglied des polnischen Versicherers Powszechny Zak?ad Ubezpieczen S.A. (PZU), in dem oft starren Denken älterer Mitarbeiter.

Der alte Kern der Mitarbeiter wartet, dass die Neuen etwas falsch machen. Wolfgang Pander, Projektmanager bei der Basler Versicherung AG

Lockerheit schürt Misstrauen

So würde immer wieder versucht, Innovationen mit dem Spruch „das haben wir schon immer so gemacht“, die Basis zu entziehen. „Der alte Kern der Mitarbeiter wartet, dass die Neuen etwas falsch machen“, berichtete Basler-Mann Pander.

Flache Hierarchien, lockere Kleidung und der immer bei agilen Teams vorhandene Kicker, würde zu Differenzen mit der Altbelegschaft führen. Change-Management sei daher keine einfache Aufgabe und könnte mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Im Management sei zudem die Angst vor einem Kontrollverlust ein großes Hindernis für erfolgreiches agiles Arbeiten. Einig sind sich die Experten darin, dass Agile ein Mind-Changer ist. Sie würde die Persönlichkeit der Mitarbeiter verändern.

Man muss frühzeitig prüfen, ob sich die Innovationen lohnen. Witold Jaworski, Aufsichtsratschef des Telematik-Anbieters NIO

Ärger mit Aufsicht

Witold Jaworski, NIO (Bild: Schmidt-Kasparek)

In der Regel seien die aber durch die neue Arbeitsweise deutlich zufriedener. Erfolgreich agil zu arbeiten, setze eine hohe Veränderungs-Bereitschaft voraus und den Willen, Hierarchien durch Teams zu ersetzen.

Trotzdem gibt es aber gerade bei Versicherern auch spezielle Probleme.

So würde die Versicherungsaufsicht bisher in keinem Land agil arbeiten und man müsse daher stets auf der Hut sein, dass Arbeitsrecht und Aufsichtsrecht durch Agile nicht beeinträchtigt werde.

Jaworski warnte zudem davor, das Controlling innovativer Projekte zu vernachlässigen. „Man muss frühzeitig prüfen, ob sich die Innovationen lohnen. Wenn man große Verluste macht, ist es zu spät. Dann wird alles gestoppt.“