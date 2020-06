Wie reich die Deutschen sind

19.6.2020

Bis 2019 stieg das Finanzvermögen der Bürger hierzulande stetig an. Die Coronakrise und ihre wirtschaftlichen Folgen könnten diesem Trend ein Ende setzen. Weltweit liegt Deutschland bei den Gesamtvermögen nach Staaten auf Rang fünf. 2.400 Personen haben in Deutschland jeweils ein Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar (88,9 Millionen Euro).

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Global Wealth Report 2020: The Future of Wealth Management – A CEO Agenda“ der Boston Consulting Group (BCG). Mit der Auswertung, die auf Daten von über 150 Vermögensverwaltern basiert, untersuchen die Berater jährlich die weltweite Entwicklung privater Finanzvermögen und beziehen Werte in Bargeld, Aktien, Wertpapieren und Fonds ein.

Das Vermögen der Deutschen ist von 2018 auf 2019 laut BCG gewachsen, und zwar um rund 6,4 Prozent auf 7,7 Billionen US-Dollar (etwa 6,85 Billionen Euro). Durch die Folgen der Pandemie werden die Ersparnisse laut Berater im besten Fall bis 2024 um 4,2 Prozentpunkte pro Jahr auf 9,5 Billionen US-Dollar (8,5 Billionen Euro) wachsen. Für den schlechtesten Fall wird mit einem Anstieg auf acht Billionen Euro (plus 2,5 Prozent) gerechnet.

Angeführt wird die aktuelle BCG-Vermögensliste von den USA mit 94,2 Billionen US-Dollar (etwa 83,7 Billionen Euro). Es folgen von China (21,2 Billionen Euro), Japan (15,6 Billionen Euro) und Großbritannien (8,6 Billionen Euro).