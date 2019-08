Wie Probearbeiter unfallversichert sind

22.8.2019 – Ein Arbeitssuchender hatte bei einem Unternehmen für einen Tag zur Probe gearbeitet. Er steht dabei unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung – so der 2. Senat des Bundessozialgerichts in einem Urteil vom 20. August 2019 (B 2 U 1/18 R).

Ein Arbeitssuchender hatte sich um eine Stelle als Lkw-Fahrer in einem Entsorgungsbetrieb beworben.

Der Arbeitgeber hatte schlechte Erfahrungen mit Bewerbern gemacht. Darum vereinbarte er mit dem Mann nach einem Vorstellungsgespräch, zwei Tage später einen Probearbeitstag zu absolvieren. Eine Vergütung wurde für den Tag nicht gezahlt. Auch Firmenkleidung wurde dem Job-Interessenten nicht zur Verfügung gestellt.

Berufsgenossenschaft erkannte Sturz nicht als Arbeitsunfall an

Der Probetag endete jedoch nicht so, wie von den Beteiligten erhofft. Denn bei einem Sturz von der Ladebordwand des Lastkraftwagens zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu.

Sein bei der Berufsgenossenschaft gestellter Antrag, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen, wurde von dem gesetzlichen Unfallversicherer als unbegründet zurückgewiesen. Daraufhin verklagte der Verunglückte die Versicherung. Diese argumentierte dagegen, bei dem Probearbeitstag habe das Eigeninteresse des Erwerbslosen, den Arbeitsplatz zu erhalten, im Vordergrund gestanden.

Keine Zuordnung zu eigenwirtschaftlichem Bereich

Doch dem schlossen sich weder das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht Halle noch das von der Berufsgenossenschaft in Berufung angerufene Landessozialgericht Sachsen-Anhalt an. Die Richter beider Instanzen kamen zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Unfall des Lkw-Fahrers um einen versicherten Arbeitsunfall gehandelt hatte.

Auch ohne ein Arbeitsverhältnis könne eine Beschäftigung im Sinne des Sozialgesetzbuchs vorliegen, wenn sich ein Arbeitssuchender in eine fremde Firma eingegliedert habe. Das treffe auch zu, wenn er sich in seinen konkreten Handlungen dem Weisungsrecht des Unternehmers insbesondere in Bezug auf Zeit, Dauer, Ort und der Art der Verrichtung untergeordnet habe.

In dem entschiedenen Fall habe der Arbeitgeber den Ablauf des Probetages praktisch allein bestimmen können. Die Verrichtung des Erwerbslosen, die zu seinem Unfall geführt habe, sei daher nicht seinem nicht versicherten eigenwirtschaftlichen Bereich zuzuordnen.

Dieser Argumentation schloss sich das in Revision mit dem Fall befasste Bundessozialgericht (BSG) nur zum Teil an. Es hielt die Klage gleichwohl für berechtigt.

„Wie-Beschäftigter“

Nach Ansicht des BSG stand der Kläger entgegen der Ansicht der Vorinstanzen zwar nicht als Beschäftigter im Sinne von § 2 Absatz 1 Nr. 1 SGB VII unter dem Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Denn für ein Beschäftigungs-Verhältnis habe es an der erforderlichen Eingliederung in den Betrieb des Entsorgungs-Unternehmens gefehlt.

Von einer Eingliederung hätte nämlich nur dann ausgegangen werden können, wenn sich die Integration des Mannes in den Betrieb bereits durch erkennbare äußere Merkmale wie das Tragen einer Uniform beziehungsweise Firmenkleidung verdichtet hätte.

Es hätten auch Anzeichen für eine gegenseitige Erwartungshaltung vorliegen müssen, dass die Tätigkeit in der Zukunft auf Dauer ausgeübt werde. Davon könne angesichts der Probetages jedoch nicht ausgegangen werden.

Der Bewerber habe an dem Tag jedoch trotz allem unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden. Er sei rechtlich nämlich wie ein sogenannter „Wie-Beschäftigter“ im Sinne von § 2 Absatz 2 Satz 1 SGB VII zu behandeln.

Wirtschaftlicher Wert

Seine Tätigkeit habe einen wirtschaftlichen Wert für das Entsorgungsunternehmen dargestellt. Der Kläger sei nicht nur kostenlos tätig gewesen. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit Bewerbern habe der Probetag auch dem Interesse der Firma gedient, quasi die Spreu vom Weizen zu trennen.

Bei dem Test-Arbeiten habe folglich nicht das Eigeninteresse des Erwerbssuchenden, den Arbeitsplatz zu erhalten, im Vordergrund gestanden.

„Da sich Probearbeitstage beziehungsweise ‚Einfühlungsverhältnisse‘ mittlerweile in der Arbeitswelt weitgehend durchgesetzt haben, würden diese weitgehend aus dem Schutzbereich des § 2 Absatz 2 SGB VII ausscheiden, obwohl eine Wie-Beschäftigung im Sinne des Gesetzes sonst auch bei wesentlich geringeren und kürzeren Tätigkeiten zur Anwendung kommen kann“, so das Gericht.

Keine Überbetonung des Eigeninteresses

Im Übrigen hatten die Richter noch etwas gegen die Betonung des Eigeninteresses an dem Erhalt einer Arbeitsstelle einzuwenden. So würden Arbeitstätigkeiten generell nicht allein aus dem Zweck heraus vorgenommen, dem Betrieb des jeweiligen Arbeitgebers zu dienen.

Vielmehr würden in der Regel auch eigenwirtschaftliche Interessen vorliegen, wie etwa am Lohn und am sozialen Status, ohne dass durch diese Interessen der Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung in Frage gestellt werden könne.